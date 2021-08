Dordogne : un centre de vaccination temporaire au Bugue à la fin du mois d'août

La préfecture et la mairie du Bugue annoncent l'ouverture d'un centre de vaccination temporaire sur la journée du vendredi 27 août à la salle Eugène Le Roy de la commune. Les inscriptions se font par téléphone auprès de la mairie et du CCAS. Il sera également possible de venir sans rendez-vous.