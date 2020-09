Dordogne : un collégien renvoyé parce qu'il ne portait pas de masque à Sarlat

Un élève de cinquième de Sarlat est rentré plus tôt que prévu chez lui ce mardi 8 septembre. Il a été renvoyé par sa principale parce qu'il n'avait pas de masque. Ce n'était pas la première que cela arrivait. Déjà ce lundi 7 septembre, selon la principale, il avait fallu répéter régulièrement à l'enfant de bien porter son masque. Le port du masque est obligatoire à l'école pour tous les membres de personnels et pour tous les élèves dès l'âge de 11 ans.

Le père de l'adolescent s'interroge sur le port du masque pour son fils. Il estime qu'il le garde "trop" longtemps au cours de la journée entre le moment où il prend le bus et le moment où il rentre chez lui "il garde le masque plus de huit heures par jour". Le garçon n'a pas de problème de santé qui l'empêcherait de porter un masque. Selon la principale du collège sarladais, l'exclusion de l'enfant tant qu'il ne porte pas de masque est une manière de protéger les autres, enseignants et élèves, qu'il côtoie tous les jours.

L'adolescent peut revenir en classe dès qu'il porte un masque précise l'établissement.