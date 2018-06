Henrianne Bernard et son mari sont arrivés dans le département le 7 mars dernier. Ils vivaient sur la côte d'Opale. Ils ont choisi de s'installer dans le secteur de Terrasson La Villedieu . Agés de 66 et 68 ans, ils ont, comme tout le monde, besoin d'un médecin, mais trois mois après leur arrivée, ils n'ont toujours pas trouvé. Aucun praticien ne veut les prendre, ils n'ont plus de places.

Je crois qu'avant de prendre une maison, il faut chercher et médecin et ensuite acheter une maison !"

Henrianne n'en revient pas, elle a du passer au moins une vingtaine de coups de fils dans différents cabinets médicaux. " Moi je connais pas vous savez, j'ai pris la carte et j'en ai bien appelé une vingtaine, mais à chaque fois ils me répondaient que non ! Bon je sais bien qu'il n'y a pas que nous mais je pensais pas avoir ce problème .Je ne sais pas comment on va faire, on va chercher, on va faire du porte à porte. "

Le problème, c'est que le mari d'Henrianne a besoin d'un suivi régulier. Il a été opéré d'une jambe à Lille et suit un protocole particulier. Le couple a réussi à décrocher un rendez-vous chez un médecin corrézien qui a renouvelé une ordonnance pour trois mois, avant de dévisser sa plaque. C'était sa dernière consultation. Et pour ce couple de nordistes, la traque du médecin généraliste continue !