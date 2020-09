Covid-19 : Une classe de l'école élémentaire de Brantôme fermée

Depuis ce jeudi matin, une classe de l'école élémentaire de Brantôme est fermée. On ne connaît pas le niveau concerné. Un élève de la classe a été testé positif au Covid-19. L'information est confirmée par la mairie de Brantôme et par la préfecture. La préfecture a immédiatement pris des mesures de confinement. Tous les élèves de la classe sont placés en quatorzaine à partir de ce jour. La continuité des cours sera assuré. En effet, l'enseignante de la classe a respecté les gestes barrières, avec notamment le port du masque. Elle continuera à enseigner à distance aux élèves confinés chez eux. De son côté, l'inspection d'académie n'a pas encore communiqué sur ce sujet.

C'est la cinquième classe fermée en Dordogne à cause de la Covid-19. Trois autres le sont toujours à l'école Romain Rolland de Bergerac, une autre l'est aussi dans l'école élémentaire de Vergt. Pour le moment aucun établissement du département n'a encore été fermé pour cause de Covid.