Dordogne : un Institut de formation en soins infirmiers ouvre à Bergerac en septembre

Une nouvelle école pour former les infirmiers et infirmières ouvre à Bergerac à la rentrée ! Ça vient d’être annoncé par la région Nouvelle Aquitaine. Dans six mois, 40 étudiants vont inaugurer cet institut, qui sera intégré au Centre de formation de la Fondation John Bost.