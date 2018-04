Périgueux, France

Une mesure de prévention (plan bactéries multi-résistantes) est déclenchée, depuis vendredi à l’hôpital de Périgueux. Une dizaine de patients a été isolé. Un service entier confiné, auprès d'équipes spécialisées pour éviter une contamination après la découverte d'une bactérie hautement résistante. Cette bactérie hautement résistante est due à la prise importante d'antibiotiques. Une procédure d'hygiène et de précaution a été mise en place par la direction de l’hôpital. Les patients isolés suivent un protocole, avec des équipes spécialisées, en lien direct et continu avec l'Agence Régionale de Santé.

La situation sous contrôle ?

La situation est sous contrôle, la direction de l’hôpital procède à des analyses et des recherches sur des patients passés par l’hôpital ces dernières semaines. Pour l'Agence Régionale de Santé, qui suit le dossier de très près, "il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir". La direction de l’hôpital se veut rassurante, elle dit "maîtriser et connaitre le processus". Sa priorité : éviter que la bactérie, manu-portée, qui ne se transmet donc pas par voies respiratoires, ne se propage et n'atténue la prise d'autres traitements. Cette bactérie pourrait notamment avoir des effets secondaires sur le tube digestif.