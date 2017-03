Dormir seul ou à deux, quel est le mieux ?

A l'occasion de la 17 ème journée du sommeil, l'INSV organise toute série d'action dans l'Hérault et publie une étude intitulée : Dormir seul ou pas : Quel impact pour le sommeil ?

A l'occasion de la journée du sommeil, l'INSV, l'institut National du Sommeil et de la vigilance publie une enquête sur le sommeil , intitulée : " Dormir seul ou pas : Quel impact sur le sommeil ?"

La moitié des français dort en couple

Un français sur deux partage son lit toutes les nuits. A contrario, la moitié des français dorment seul. Un tiers par confort ou parce que le conjoint ronfle.

Dormir avec quelqu'un peut être un plaisir, une sécurité ou une source de chaleur. C'est ce que disent les frileux.

Pour les aspects négatifs, dormir à deux peut gêner l'endormissement , provoquer des réveils nocturnes parce que l'autre ronfle, parce qu'il ou elle est somnambule, parce qu'il ou elle fait des apnées du sommeil, des insomnies, et tenir trop chaud.

Mais de la qualité du sommeil à 2 dépend aussi de la chrono-compatibilité. Etes-vous chrono compatibles ? Pour le savoir, l'INSV propose un test croisé pour savoir si vous êtes plutôt du soir ou du matin.

17 % des français dorment avec un animal de compagnie, un chat (36 %) ou un chien (22%) mais aussi perroquets, lézards et autres caméléons.

12% dorment avec un enfant dans la chambre ou même ensemble dans le même lit. Il y a du pour et du contre selon l'âge de l'enfant notamment, nouveau né ou plus grand.

Seul ou à deux, les français ne dorment pas assez

54% des français jugent leur sommeil insuffisant. Les spécialistes estiment que l'on est en dette de sommeil lorsque l'on dort moins de 6 heures par nuit les jours de la semaine. On dort en moyenne 7h07 la semaine et 8h04 le week-end.

Dans ce cas là, on peut dormir plus le week-end pour récupérer un peu mais le mieux est en fait, de dormir plus la semaine, de rallonger chaque nuit la semaine et de faire la sieste.

Il est conseillé aussi de dormir dans un grand lit. Pour deux, un lit à 160 cm de large plutôt que 140 cm, la norme jusque là en France. Des lits jumeaux c'est encore mieux, comme c'est le cas en Espagne et les pays latins en général.