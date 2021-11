Ce mercredi 24 novembre, le congrès du sommeil débute à Lille Grand Palais. L'occasion d'évoquer ce mal de notre société : On dort mal et pas assez. France Bleu Nord a interviewé la Professeur Marie-Pia d'Ortho, du conseil scientifique de la Société Française de Recherche et de Médecine du Sommeil.

Congrès du sommeil à Lille Grand Palais : "On dort un peu plus mal depuis la pandémie"

"On dort mal, on dort moins qu'il y a 30 ans. On a perdu une heure trente de sommeil." C'est ce qu'explique Marie-Pia d'Ortho, membre du conseil scientifique de la Société Française de Recherche et de Médecine du Sommeil, invitée de France Bleu Nord ce mercredi 24 novembre.

Or mal dormir, ou dormir trop peu, ça a des conséquences pour notre santé. "Le sommeil est une fonction physiologique majeure et on a appris que son maintien, son intégrité sont essentiels pour toutes les autres fonctions."

"Les écrans sont nocifs pour le sommeil"

L'une des raisons de nos nuits raccourcies depuis 30 ans, c'est ce petit objet qui ne quitte jamais nos poche ou nos doigt : Le téléphone portable. "Quand on est sur un écran, explique Marie-Pia d'Ortho, on maintient tous ces systèmes d'éveil en route. Ils ne démarrent pas. Et puis les écrans sont très lumineux, avec de la lumière proche de l'œil. Et _la lumière a un effet direct sur la régulation de notre horloge biologique interne._"

Il faut un couvre feu digital complet, 1h30 avant l'heure désirée d'endormissement - Marie-Pia d'Ortho

La spécialiste du sommeil conseille plutôt de lire, faire des activités relaxantes comme "du point de croix, ou profiter de sa famille".

On dort un peu plus mal depuis la pandémie

La crise du Covid-19 a été catastrophique pour le sommeil des français : "Toutes ces mauvaises nouvelles qui se sont enchaînées" nous ont stressé et, donc, ont perturbé notre sommeil.

Paradoxalement, le confinement a aussi modifié nos rythme. "Le fait d'être chez soi, inoccupé ou au contraire, en télétravail, souvent devant des écrans, avec un décalage de phase pendant le confinement."

On peut consulter pour passer de meilleurs nuits

Si on dort mal, "déjà, il faut en parler à son médecin traitant".

Selon Marie-Pia d'Ortho, "90% des problèmes de sommeil se résolvent avec beaucoup de bon sens et quelques conseils de bon sens auprès de son médecin traitant permettent déjà de résoudre beaucoup de choses."