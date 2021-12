Dose de rappel anticovid : dans la Loire, la filière vaccination face à des contraintes logistiques

Le pass sanitaire est conditionné à une dose de rappel anticovid pour les plus de 65 ans dont la deuxième injection remonte à sept mois à partir d'aujourd'hui. Dans la Loire, centres de vaccination et pharmaciens s'activent pour que cette nouvelle de campagne de vaccination se passe sans accrocs.

Pas de troisième dose, pas de pass sanitaire. C'est la nouvelle règle pour les plus de 65 ans à partir de ce mercredi. Ils doivent être à jour de leurs doses de rappel de vaccin anticovid pour avoir accès aux restaurants, aux salles de spectacles et aux lieux publics ou le pass sanitaire est exigé.

A Montbrison, vaccination sans rendez-vous pour les plus de 65 ans

A Montbrison, la mairie fait tout pour vacciner le plus possible avant les vacances de Noël. Ce mardi le centre de vaccination du jardin d'Allard était ouvert sans rendez-vous aux plus de 65 ans. Qui ne se sont pas privés pour venir recevoir leurs injections.

"Coup de chance, pas de file d'attente c'était très bien" Véronique était soulagée, cela faisait des semaines qu'elle cherchait un créneau pour sa mère, 88 ans. Trouver un rendez-vous pour une dose de rappel, c'est la croix et la bannière en ce moment, alors Jean aussi en a profité : "j'avais un rendez-vous qui était assez lointain, au 22 décembre, et comme au 15 décembre le pass sanitaire devenait caduque, donc on a profité, dernière limite!"

Le maire de Montbrison Christophe Bazile est déjà prêt à passer à la vitesse supérieure sur la vaccination sans rendez-vous : "dès que nous le pourrons et que nous aurons la capacité avec des médecins de pouvoir organiser ces rencontres sans rendez-vous pour les plus de 30 ans nous le ferons." Car pour les rendez-vous, c'est déjà bouché au centre de vaccination de Montbrison jusqu'au 7 février prochain. Les prochaines dates de vaccination sans rendez-vous pour les plus de 65 ans à Montbrison sont les 16, 21 et 23 décembre, entre 9h et 12h30.

Les pharmaciens craignent de devoir jeter des doses de Moderna

Les pharmaciens et les médecins généralistes eux, naviguent à vue avec leurs commandes de vaccins. Ils reçoivent les à flux tendus. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les pharmacies ont besoin de 75.000 doses chaque semaine. Jusqu'à présent les livraisons correspondent aux besoins, mais les stocks de Pfizer sont au plus bas.

Pour l'instant la règle, c'est deux flacons de Pfizer par pharmacie chaque semaine. Santé publique France rationne le vaccin le plus demandé. Et a même envoyé des doses de Moderna sans attendre les commandes idoines. Les pharmaciens doivent donc convaincre leurs clients de recevoir un vaccin qu'ils n'avaient pas demandé. La vaccination hétérologue, avec deux injections différentes, est pourtant réputée plus efficace. Faute de pouvoir persuader tout le monde de changer de vaccin, les généralistes et les pharmaciens craignent de devoir jeter des doses, alors qu'il y a pléthore de sérum Moderna, qui est administré par demi-doses. Ce serait un comble, d'autant qu'il n'y a pas matière à se précipiter précise un généraliste. Sans dose de rappel votre pass sanitaire sera désactivé 7 mois après votre deuxième injection.