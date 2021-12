À partir du 15 décembre, le pass sanitaire des plus de 65 ans ne sera plus valide si la deuxième injection de vaccin contre le Covid-19 remonte à plus de sept mois.

Dose de rappel des plus de 65 ans à Limoges : les créneaux sont complets au centre de vaccination Jean Moulin

À partir du 15 décembre, les plus de 65 ans qui se sont faits vacciner contre le Covid-19 il y a plus de sept mois, (deuxième dose avant le 15 mai), doivent impérativement se faire injecter leur dose de rappel pour avoir un pass sanitaire valide. En Corrèze, 47% de plus de 65 ans doivent encore recevoir leur troisième dose et en Haute-Vienne un peu moins de 44%. Conséquence, tous les créneaux sont complets au centre de vaccination Jean Moulin à Limoges.

"Vital et important"

Sur les 400 injections quotidiennes, 90% des patients viennent pour leur dose de rappel dans le centre de vaccination de la ville. "C'est vital et important à la fois pour moi et pour tout le monde", martèle Bernard 73 ans venu se faire vacciner pour la troisième fois. D'autant que le Limougeaud utilise régulièrement son pass sanitaire : "Je fais partie d'un orchestre et le week-end dernier par exemple, il a fallu montrer son pass sanitaire avant un concert, ce qui est tout à fait normal."

Une fois cette troisième injectée, le pass sanitaire de Bernard est donc validé. "Ça évite de faire des tests avant d'aller là où on demande le pass sanitaire et c'est une sécurité", commente Colette 74 ans qui a elle également reçu sa dose de rappel.

Demi-dose de Moderna

Bernard reçoit une dose de Moderna comme tous les plus de 30 ans, mais il ne s'agit pas d'une dose complète. "Le Moderna était plus dosé que le Pfizer au départ, donc on a diminué les doses pour arriver à l'équivalent de la dose de Pfizer", explique le docteur Nadine Noaille qui supervise les vaccinations au centre Jean Moulin.

Pour recevoir sa dose de rappel, il faut compter au moins cinq mois après sa deuxième injection et vous avez jusqu'à sept mois. Le directeur de santé de la ville de santé prévient : "Une personne qui se présenterait avant les cinq mois, se verrait refuser l'accès au centre." Il est possible de recevoir sa troisième dose entre le cinquième et le septième mois afin de conserver un pass sanitaire valide.

Attention même si vous avez plus de 65 ans que vous êtes prioritaire pour la troisième injection, tous les rendez-vous sont complets à Jean Moulin, préférez le centre commercial Saint-Martial à Limoges.