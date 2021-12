Dose de rappel : difficile de trouver un rendez-vous avant plusieurs semaines en Haute-Vienne et en Corrèze

Depuis l'annonce du gouvernement d'élargir la dose de rappel à tous les Français de plus de 18 ans, les centres de vaccination et pharmacies sont pris d'assaut en Haute-Vienne et en Corrèze. Il faut parfois attendre plusieurs semaines avant d'obtenir un rendez-vous.

C'était déjà le cas cet été : quelques jours après de nouvelles annonces du gouvernement, il faut parfois s'attendre à quelques difficultés pour prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. Le 25 novembre dernier, le ministre de la santé Olivier Véran a décidé d'élargir la dose de rappel à tous les Français de plus de 18 ans. Depuis, près de 5 millions de personnes ont pris rendez-vous sur Doctolib pour leur troisième dose de vaccin. En Haute-Vienne et en Corrèze comme partout en France, les centres de vaccination et les pharmacies sont surchargés et ne parviennent pas à répondre à toutes les demandes.

Plusieurs semaines d'attente en pharmacie

Sophie Vecchi tient une pharmacie dans le centre-ville de Limoges. Depuis quelques jours, son téléphone n'arrête pas de sonner et son carnet de prise de rendez-vous est plein. "On a une forte demande, on a même des gens qui prennent rendez-vous pour le mois de janvier", indique-t-elle. Elle s'est fixée un maximum de sept à 14 injections par jour, pour ne pas être débordée. Car en plus des vaccinations Covid, il y a les tests, les vaccins contre la grippe, et toutes ses activités habituelles. Résultat, les délais d'attente sont rallongés. C'est le cas également en Corrèze, à Tulle, dans la pharmacie d'Olivier Marquet. "On est débordés. On est tous débordés. Et il y a un autre problème : c'est celui de la disponibilité des doses. On les commande le lundi ou le mardi avant 23 h, et la livraison ne se fait que dix jours plus tard. Dans mon cas par exemple, je les reçois le jeudi de la semaine d'après. Donc il n'est pas possible d'anticiper la demande du gouvernement. Beaucoup de gens se sont précipités dans les pharmacies, mais les vaccins, je ne les aurai que dans dix jours", explique-t-il. Un problème logistique qui contribue également à retarder les prises de rendez-vous. Pour autant, pour être sûrs de répondre aux demandes, les pharmaciens s'organisent pour prioriser les prises de rendez-vous, en fonction de la date à laquelle la deuxième dose a été effectuée.

A Limoges, un nouveau centre de vaccination

Ce qui est vrai pour les pharmacies l'est aussi pour les centres de vaccination. Au centre de vaccination de la polyclinique de Limoges, tous les rendez-vous ont été pris en quelques heures vendredi dernier, après les annonces d'Olivier Véran. Résultat, tous les créneaux sont pourvus jusqu'à Noël et le centre n'a pas pu en ouvrir d'autres pour le moment. "On vaccine 350 personnes chaque jour, on est à 120 % de nos capacités et là on est arrivé à la limite", précise Pierre-Olivier Chastenet, responsable du centre de vaccination.

Face à cette afflux, la polyclinique va rouvrir son centre de vaccination au centre commercial de Saint-Martial comme cela avait été le cas cet été. Il ouvrira en fin de semaine prochaine, et permettra de vacciner 300 à 350 personnes chaque jour, du lundi au samedi, de 10 h à 18 h. "On compte beaucoup sur Saint-Martial pour fluidifier. Cela permettra de prendre en charge environ 2.500 patients par semaine", explique Pierre-Olivier Chastenet. Contrairement à cet été, la vaccination sera disponible uniquement sur rendez-vous. Des créneaux devraient être ouverts sur Doctolib dans les prochains jours.