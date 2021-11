Dose de rappel : le complexe Saint-Symphorien de Metz va atteindre les 2.000 injections par jour

Les 3.000 créneaux de vaccination prévus pour ce week-end sont partis en un claquement de doigt. Le vaccinodrome du complexe sportif Saint-Symphorien à Metz doit se retrousser les manches : d'une centaine d'injections par jour, le centre va en délivrer 2.000 quotidiennement pour répondre aux demandes d'une troisième dose, ouverte à l'ensembles des adultes depuis ce samedi 27 novembre.

Vaccination en chaîne

Devant son écran d'ordinateur, Katia, l'une des hôtesses d'accueil du centre, fait défiler les créneaux de rendez-vous déjà fixés : "On arrête pas, toutes les deux minutes, il y a un nouvel enregistrement. Là, il y a huit rendez-vous sur cinq minutes." Le centre accepte même les personnes sans rendez-vous. Les créneaux de la semaine prochaine dépassent déjà le millier. "Pour la journée de mardi, on a 1.200 personnes enregistrées, sans compter les gens qui vont venir sans rendez-vous", ajoute Katia.

Toutes les deux minutes, il y a un nouvel enregistrement. - Katia, hôtesse d'accueil au vaccinodrome

Dans la file d'attente, certains ont anticipé cette ruée vers la troisième dose du vaccin. "On s'était inscrit avant les annonces gouvernementales, sourit Philippe, 60 ans, c'est un problème de santé public, cela me parait normal de se faire vacciner et d'assurer une bonne couverture vaccinale." Cette dose de rappel comptera dans la validation du pass sanitaire à partir du 15 janvier prochain. Une restriction sanitaire qui fait la différence pour Véronique, 56 ans : "Cela permet d'accéder à plein d'endroits et puis de ne plus avoir la contrainte de se faire tester tous les jours." Un dépistage qui est maintenant valable non plus 72 heures, mais plus que 24 heures.

Répondre à la demande

Le vaccinodrome a musclé ses effectifs pour répondre à cette demande de plus en plus forte à la troisième injection. "On nous a livré 1.000 flacons, c'est-à-dire la capacité de vacciner 7.000 personnes, donc on a de quoi faire", rassure Stéphane Jacopin, le responsable du centre. Le centre est formé de dix lignes de vaccination, avec sept médecins en consultation et onze infirmières pour la vaccination. Un effectif qui peut réaliser 200 injections par heure. De quoi absorber la vague de rendez-vous.