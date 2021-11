Dose de rappel : le complexe Saint-Symphorien se transforme "en méga-centre" de vaccination ce week-end

Suite aux annonces d'Olivier Véran, notamment sur la généralisation à tous les adultes de la dose de rappel, une opération exceptionnelle de vaccination aura lieu samedi et dimanche au centre de vaccination de Saint-Symphorien.

Olivier Véran l'a annoncé ce jeudi : la dose de rappel est désormais possible pour tous les adultes, dès ce samedi, à partir de cinq mois après la deuxième dose de vaccin Covid-19 (ou la dose unique si vous avez déjà eu la maladie). Elle sera même obligatoire pour avoir un pass sanitaire valide à partir du 15 janvier, et sept mois après la deuxième injection. La mairie de Metz a donc pris les devants : le centre de vaccination Saint-Symphorien, qui tournait ces derniers temps à volume réduit, se remet en mode "mégacentre" samedi 27 et dimanche 28 novembre.

Dix lignes pour vacciner 1.500 personnes par jour

Concrètement, le docteur Khalifé Khalifé, premier adjoint au maire de Metz, a demandé aux équipes "de remonter à dix lignes de vaccination, au lieu d'une ou deux ces derniers jours, pour vacciner 1.500 personnes par jour ce week-end, de 8h à 18h. Une centaine de personnes sont mobilisées par jour pour cette opération".

Pour prendre rendez-vous, il est conseillé de passer par Doctolib, même si, précise le docteur Khalifé, "s'il y a des gens qui viennent sans rendez-vous, on ne va pas les refouler, on s'adaptera."