Doses pour les moins de 30 ans, nouvel an, vaccination des enfants... de nouvelles mesures dans la Marne

En visite dans le centre de vaccination de Châlons en Champagne, qui consacrait sa journée de dimanche 19 décembre à la vaccination des moins de 30 ans, le préfet de la Marne, Pierre N'Gahane a abordé divers points.

Des créneaux de Pfizer réservés aux jeunes

Ce dimanche 19 décembre, la journée de vaccination était consacrée aux moins de 30 ans au Capitole de Châlons-en-Champagne. "C'est une opération spécifique que nous allons multiplier dans les semaines à venir" , précise le préfet. L'objectif est de permettre aux jeunes d'obtenir plus facilement, leur dose de Pfizer. Ce dernier étant le seul vaccin qu'ils peuvent recevoir.

"Ça commence à devenir urgent que chacun se fasse vacciner", s'exclame l'élu. "Les hôpitaux sont sous tension", ajoute-t-il. Il l'admet toutefois, la situation est moins grave que lors de la première vague, preuve pour ce dernier que la vaccination fonctionne. Toutefois, il n'est pas pour autant question de relâcher les gestes barrières.

La vaccination des enfants dans les prochains jours

La vaccination des 5 - 11 ans devrait être ouverte dans les prochains jours. Les centres de vaccinations de la Marne s'y préparent déjà. Certains comme René-Tys sont opérationnels, ils attendent désormais le feu vert de toutes les autorités et du gouvernement. Le préfet l'affirme les centres de vaccination de Reims, Châlons, Vitry-le-François ou encore Épernay seront opérationnels d'ici à la fin de l'année.

Des restrictions pour la nouvelle année ?

"Il y a bien sûr en plus de en plus de la vaccination, les gestes barrières", lance le préfet. Il appelle à la prudence pour les fêtes de fin d'année. "Je vais consulter les élus pour en parler avec eux. Je crois qu'il y a un certain nombre de grandes fêtes auxquelles il faut renoncer, parce que le virus circule très très vite et malheureusement", explique le préfet.

Ainsi, pour éviter de contaminer les plus faibles, le préfet compte réduire les festivités de fin d'année. "Je vais inviter très clairement les maires à renoncer aux feux d'artifice, à des grandes fêtes populaires pour que les gens ne se concentrent que sur les fêtes familiales", précise le préfet.

Les fêtes en petit comité peuvent donc se maintenir "mais dans le respect des gestes barrières et en faisant des tests", conseille vivement le préfet.