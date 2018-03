Selon une étude récente de l'observatoire régional de la santé sur 2006-2013, le Hainaut Cambrésis a une surmortalité de 31%, en cause les cancers et les maladies cardiovasculaires liés notamment à l'alcool, le tabac ou la mauvaise alimentation.

Dans le Hainaut Cambrésis qui compte plus de 800 000 personnes dans le Sud du département du Nord, les indicateurs socio-économiques sont tous fortement dégradés, chômage à plus de 15%,à peu près le même taux d'allocataires du RSA, et un indice de pauvreté de 25%.

Et question santé ce n'est pas mieux, tous les voyants sont au rouge avec une surmortalité de 31%, c'est 10 points de plus que les Hauts de France, dernière région française en la matière.

Les chiffres de l'observatoire régional de la santé qui analysent la période 2006-2013 dressent un état de santé désastreux du secteur. Chaque année, si la mortalité était la même qu'en France plus de 3000 vies seraient épargnées, c'est presque le nombre de morts tous les ans sur les routes en France, s'alarme Rodolphe Bourret, le directeur de l'hôpital de Valenciennes qui parle de "problème humanitaire".

Les 2 principales causes de décès sont une surmortalité des cancers, +22%, et pour certains cancers liés à une forte consommation d'alcool ou de tabac comme ceux des voies aérodigestives c'est carrément 76%.

Et puis 2° cause de décès les maladies cardiovasculaires qui peuvent être causées par le diabète, et l'obésité surreprésentés dans le Hainaut.

Un accès beaucoup trop tardif aux soins

Ces chiffres dramatiques ont bien du mal à baisser depuis 30 ans alors que l'offre de soins n'a cessé de s'améliorer avec toutes les spécialités représentées dans le Groupement Hospitalier de Territoire qui gère 12 établissements sur tout le secteur.

Pour le Dr Isabelle Girard Buttaz, présidente de la commission médicale de l'hôpital, une des raisons principales de cette surmortalité c'est l'accès très tardif aux soins.

Quand ils arrivent à l'hôpital, nos capacités de soins sont extrêmement limités, ça se limite parfois à des soins palliatifs alors que s'ils avaient été pris en charge un ou 2 ans plus tôt, on aurait pu les guérir

Selon elle, il faut donc absolument revoir le système de santé de façon plus globale avec les établissements de soins, mais aussi les médecins de ville, les collectivités locales, les associations et l'éducation nationale pour mettre en place de la prévention tout au long de la vie des patients.

Le directeur de l'hôpital souhaite aussi faciliter et rendre plus lisible l'accès dans ce gros paquebot de plus de 5000 salariés qui peut faire peur, avec par exemple un système de prises de rdv par internet plus simple pour les patients.

Avec ces 2 pistes, les 2 responsables espèrent pouvoir infléchir cette surmortalité dans les 15 ans à venir.