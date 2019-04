Dossier Médical Partagé : déjà 260 000 ouvertures en Normandie

C'est une idée qui date mais dont la mise en œuvre n'est effective que depuis novembre 2018. Le Dossier Médical Partagé, désormais généralisé, conserve et sécurise toutes les informations médicales des patients qui le souhaitent. Il n'est pas obligatoire et l'accord du patient est nécessaire pour l'ouvrir.

Ce carnet de santé numérique contiendra l'historique médical de son propriétaire, mais il ne s'agit pas de tout y mettre. Seulement les informations utiles à une meilleure coordination des soins entre les différents acteurs de santé.

80% des médecins libéraux sont équipés du logiciel adapté pour lire et compléter le DMP. Pour le CHU de Rouen ce sera pour l'an prochain, même si l'hôpital peut déjà abonder les dossiers. le DMP permettra une meilleure coordination des soins et une meilleure prise en charge d'une personne accueillie aux urgences par exemple.

"Si on peut consulter son DMP, on aura une réactivité plus rapide dans sa prise en charge et dans les décisions que l'on prendra pour la traiter" explique Véronique Desjardins, la directrice du CHU de Rouen.