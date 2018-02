En plein tournoi des six nations, France Bleu se penche sur les blessures dans le rugby. Le nombre de commotions cérébrales en top 14 a augmenté de 35% la saison dernière. Et le fléau touche aussi les clubs amateurs. Comment expliquer cela ? Et comment nos clubs tentent d'y remédier ?

C'est une carrière qui s'est arrêté brutalement. On est en novembre 2011 : Eduard Coetzee, pilier sud-africain du Biarritz Olympique (passé également par l'Aviron Bayonnais), arrête les frais. Trois KO depuis le début de la saison. Énième commotion cérébrale : "après la cinquième, j'ai eu très peur car pendant trois semaines, je n'arrivais plus à parler français, raconte le joueur, je me surprenait à parler Afrikaans, ma langue maternelle". Un autre joueur du BO a également mis fin à sa carrière à la suite de commotions à répétition : le néo-zélandais Daniel Waenga, resté de 2013 à 2015 sur la côte basque. Le demi-d'ouverture a raccroché les crampons en 2014.

J'ai dû rester dans le noir pendant 48 heures tellement j'étais sensible à la lumière" - Antoine Battut, 3ème ligne de l'Aviron Bayonnais

Depuis, la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. La fédération française a comptabilisé 111 commotions la saison dernière (2016-2017) en top 14. C'était 70 l'année d'avant...

"Parfois, je m'inquiète, j'ai peur qu'il y ait un accident très grave" avoue Antoine Battut © Radio France - Marie Ciavatti

Antoine Battut, le troisième ligne de l'Aviron Bayonnais, en a subi trois grosses dans sa carrière. "Après la deuxième, je ne me rappelais plus de mon prénom" se souvient le joueur. En novembre, il en a reçu une sévère à l'entrainement. "J'ai dû rester dans le noir pendant 48 heures tellement j'étais sensible à la lumière, raconte-t-il, j'ai mis dix jours à pouvoir sortir".

C'est un vrai problème de santé publique dans le rugby" - Benjamin Laffourcade, médecin de l'Aviron

Pour le médecin de l'Aviron Bayonnais, Benjamin Laffourcade, c'est un des effets néfastes du professionnalisme : "vous avez des joueurs qui sont à la fois plus lourds et plus rapides, explique-t-il, désormais il ne se passe plus un match de championnat sans que j'effectue au moins un protocole commotion". C'est un cercle vicieux : pour résister aux chocs, les joueurs prennent du poids et du muscle. Depuis 1987, à chaque coupe du monde, les joueurs pèsent en moyenne 1 kilo et demi de plus. Une augmentation deux fois plus importante que pour le reste de la population.

Le pilier de l'Aviron, Aretz Iguiniz, en est parfaitement conscient :

Pour lui, le problème est très grave : "c'est un problème de santé publique car on sait encore mal ce que vont devenir ces joueurs, explique le docteur, la décennie ou les vingt ans qui viennent vont nous exposer grandement à ça chez les joueurs de rugby, clairement". Certains joueurs commencent même à attaquer leurs clubs en justice pour avoir minimisé les risques de commotions cérébrales.

Un phénomène qui touche aussi le niveau amateur

Si le jeu et les impacts sont moins puissants au niveau amateur, la présence médicale et le suivi des joueurs est aussi moins important. Résultat : on comptabilise 65 commotions la saison dernière sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Une hausse de 10% en un an. Or là il n'y a pas systématiquement de médecin. Le docteur Launet est référent commotion du comité Côte Basque Landes : "je pense que la Fédération française ferait mieux de s'occuper de ces médecins-là, de s'assurer d'une présence médicale au bord des terrains".

Le docteur Benjamin Laffourcade est là pour tous les entraînements de l'Aviron. Chez les amateurs, même en match, il y a rarement une présence médicale © Radio France - Théo Hetsch

Or la licence que doit acheter un médecin pour s'occuper des clubs amateurs sont très onéreux, de l'ordre de 300 euros pour le kiné et 450 pour le médecin. Pas vraiment de quoi attirer les médecins dans les clubs de rugby...

Depuis le début de saison, un nouveau carton a fait son apparition en cas de commotion : le carton bleu. Une sortie définitive, un arrêt de dix jours minimum et un retour seulement après visite médicale. Problème, ce n'est qu'en Fédérale 1.

Nos clubs protègent-ils assez les joueurs ?

C'est un questionnaire omniprésent désormais sur les terrains de rugby : le protocole commotion. Le docteur Rebeyrol, médecin du Biarritz Olympique depuis 25 ans le sort presque à chaque match : "on le fait dans l'infirmerie après avoir sorti le joueur, raconte-t-il, on lui pose plusieurs questions pour tester sa mémoire et son attention". Par exemple : "dans quel stade sommes-nous ? Qui a marqué ?". On fait aussi des tests d'équilibre.

Cela a permis de détecter 6 commotions avérées en match. Mais de plus en plus de neurologues remettent en cause l'efficacité du protocole commotion. Il y a un mois, à Nevers, le bayonnais Benjamin Thierry est sorti pour suspicion de commotion, il était sur le terrain la semaine suivante...

Hors des terrains, les clubs ont aussi mis en place des tests cognitifs. C'est le cas de l'Aviron."En début de saison, tous les joueurs voient un neurologue, raconte Benjamin Laffourcade, cela permet de comparer l'état neurologique du joueur après une commotion". Mais pour Jérôme Launet, tout cela, c'est un peu de la poudre aux yeux : "les joueurs commencent à connaître les questions et font intentionnellement des fautes en début de saison, explique-t-il, comme ça, après une commotion, même si leur test est un peu bas, il reste au niveau de celui de début de saison".

Des tests sanguins arrivent progressivement. Mais ils ne sont pas obligatoire et coûtent environ 30 euros par test. Le BO avoue ne pas les utiliser...

Des médecins de clubs sous pression

Le problème vient aussi du fait que les médecins, affiliés à un club, supporter et salariés, subissent les pressions de leurs dirigeants. Benjamin Laffourcade avoue que ça lui est déjà arrivé : "lorsque votre meilleur joueur a une suspicion de commotion et que vous avez dans l'oreillette votre staff technique qui vous fait comprendre qu'il doit revenir sur le terrain, ce n'est pas évident...".

Les médecins de clubs professionnels se battent donc pour qu'un médecin indépendant, chargé des commotions, soit nommé dans les matchs pro.