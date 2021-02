Douai : une dizaine de squelettes anciens découverts sur un chantier du centre-ville

A Douai, une découverte surprenante et inattendue mobilise les archéologues depuis quelques jours. Des squelettes anciens sont en train d'être exhumés depuis un chantier du centre-ville, rue du Kiosque. Ces ossements humains ont été repérés en début de semaine dans une tranchée creusée pour enterrer des canalisations. Le chantier a aussitôt été interrompu à la suite de cette découverte.

D'abord un os, puis deux, puis trois et finalement des squelettes complets !

Celui qui, en premier, est tombé sur un os, c'est Eric Letombe, le un chef de chantier. "C'est lors du travail de terrassement à environ un mètre de profondeur que nous avons découvert quelques ossements. D'abord un os, puis deux, puis trois et finalement des squelettes complets donc ça fait drôle !" En plus de 40 ans de carrière dans les travaux public, c'est la première fois que ce Nordiste fait une telle trouvaille. "J'aimerais bien savoir maintenant de quand datent ces ossements parce que ce n'est sans doute pas récent."

Les squelettes ont été découverts rue du Kiosque, en plein centre-ville de Douai. © Radio France - Hugo Charpentier

Ce sont les archéologues de la Communauté d'Agglomération du Douaisis qui sont chargés de percer les secrets de ces squelettes,. Accroupi dans la tranchée, Sylvain Robelot met au jour un crâne à l'aide d'une truelle et de pinceaux. "Je le dégage délicatement pour voir si la suite du corps est présent, ce qui à l'air d'être le cas."

Une fosse commune pour des victimes de guerre ?

L'opération va durer plusieurs jours, le jeune archéologue a beaucoup de travail : "Pour l'instant, on en est à huit squelettes mais il se peu qu'il y en ai plus. Les ossements sont disposés "un peu dans tout les sens, à plat et au fond de la tranchée à environ 1m20 de profondeur." Cette disposition des corps lui fait penser à une fosse commune. "Sans doute suite à un conflit ou peut-être une épidémie mais on penche plutôt pour la première hypothèse puisque la ville de Douai a subi de nombreux sièges et des bombardements au début 18e siècle sous le règne de Louis XIV." Une première hypothèse de travail qui doit maintenant être confirmée. Les squelettes vont donc être envoyés à un laboratoire afin d'être analysés.