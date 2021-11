Une opération de vaccination sans rendez-vous dans un centre commercial de Douai

Depuis le samedi 27 novembre, tous les adultes sont éligibles à une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Dans le Nord-Pas-de-Calais, comme partout en France, les prises de rendez-vous se multiplient dans les vaccinodromes, chez les médecins et dans les pharmacies. A tel point que trouver une place devient assez difficile. Le centre de vaccination Gayant à Douai s'est donc déplacé dans une zone commerciale, pour proposer une journée de vaccinations sans rendez-vous.

Plus de 200 personnes vaccinées

Rovaldo a eu vent de l'information juste avant de se coucher la veille. Il a donc sauté sur l'occasion pour bénéficier de la troisième dose. "C'est merveilleux parce que comme ça c'est fait tout de suite. Et à mon âge, on a du mal à prendre rendez-vous sur Doctolib..."

Dans le petit stand, deux infirmières vaccinent à tour de bras. Sara ne voit que du positif à cette vaccination dans un centre commercial. "Les personnes qui viennent nous voir nous remercient et nous disent que c'est plus simple pour elles comme ça. Elles sont de bonne humeur et donc nous aussi", rigole-t-elle.

Au total, plus de 200 personnes ont profité de l'opération pour se faire vacciner. Dans l'immense majorité, pour une troisième dose. Mais quelques personnes ont aussi levé la manche pour la première fois, comme Laetitia. "J'avais peur donc j'ai attendu. Mais là on voit bien que les contaminations augmentent malgré la vaccination. Je m'y suis donc résolu pour me protéger et protéger les autres", explique-t-elle.

Il y a une partie de la population qu'il faut aller chercher

Pour Saliah Grévin, directeur du centre de vaccination Gayant à Douai, ces opérations "coup de poing" sont importantes pour toucher le public le plus large possible. "Il y a une partie de la population qui n'est pas "antivax", mais qu'il faut aller chercher. On l'a fait avec des "vaccibus" notamment. Les opérations dans lesquelles on va vers la population fonctionnent très bien en général".

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, ce sont près de deux millions et demies de personnes qu'il faudra progressivement vacciner dans les prochains mois.