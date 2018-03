Douarnenez, France

Jolie ville côtière, 14.000 habitants, cherche jeune médecin. Douarnenez a besoin de généralistes ! Le 1er juin, un centre médical relais va ouvrir rue Berthelot, avec trois places de médecins disponibles. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de candidat pour s'y installer - un médecin est bien intéressé, mais il ne souhaite pas s'installer tout seul. La municipalité va donc lancer une opération de communication, à destination notamment des facultés de médecine, pour tenter d'attirer de nouveaux praticiens.

Je dois refuser deux à trois patients par jour" - Un médecin généraliste à Douarnenez

Car aujourd'hui, seule une dizaine de médecins généralistes exercent sur Douarnenez, dont une bonne partie sont proches de la retraite, comme François Barbaud. Il ne trouve pas de successeur, et pourtant,ce ne sont pas les patients qui manquent, au contraire : "Je refuse deux à trois patients par jour, et ce n'est vraiment pas par gaieté d'âme. Mais je ne peux pas faire autrement, je ne suis pas Shiva, je n'ai pas six bras ou trois cerveaux", soupire le docteur.

Mais pourquoi les jeunes médecins ne souhaitent-ils pas s'installer à Douarnenez, ville qui pourtant ne manque pas de charme ? Selon le docteur Barbaud, "on ne s'installe pas dans un lieu pour ses attraits touristiques. On s'y installe parce qu'on va trouver une offre de service public, que son conjoint va avoir des opportunités professionnelles..." Des qualités qui font défaut à de nombreuses petites villes en France.

Un appel aux médecins qui démarrent leur activité

Mais la patientèle est là : c'est le message du maire, François Cadic, qui relance donc son appel aux candidatures pour le centre médical de la rue Berthelot, un espace "entièrement neuf et accessible", où le médecin pourra commencer à travailler "le lendemain de son installation", et avec un loyer très modéré car "le but n'est pas de faire de l'argent", mais bien de répondre à une demande pressante : il n'y a plus assez de généralistes à Douarnenez. Un pôle médical, plus important celui-là, doit d'ailleurs voir le jour en 2020.