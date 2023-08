Médicaments : le doublement de la franchise médicale "fait partie des pistes", confirme Élisabeth Borne

La mesure était évoquée depuis plusieurs jours, elle est bien dans les cartons du gouvernement. Le doublement des franchises médicales "fait partie des pistes qui sont sur la table", "des réflexions" sur lesquelles le gouvernement "aura à se prononcer très prochainement", dans le cadre du futur budget de la Sécurité sociale , a admis ce mercredi la Première ministre, Élisabeth Borne , invitée de l'émission Ma France sur France Bleu. Ce reste à charge pour les patients est aujourd'hui de 50 centimes par boîte de médicaments ou pour une consultation. Il est plafonné à 50 euros par an.

ⓘ Publicité

La Première ministre estime que la France "est un pays dans lequel on consomme plus de médicaments - par exemple plus d'antibiotiques - que nos voisins", a-t-elle fait remarquer, en assurant qu'il s'agissait d'"un appel à la vigilance sur une consommation de médicaments". Elle souhaite une "politique d'ensemble" pour "responsabiliser chacun sur une consommation de médicaments qui est supérieure à ce qu'on peut constater, notamment sur des antibiotiques".

Élisabeth Borne assure qu"'il ne s'agit évidemment pas d'empêcher les gens de se soigner". La cheffe du gouvernement explique notamment que "le plafond restera le même pour les personnes qui ont des affections de longue durée", assure-t-elle en disant vouloir "protéger à la fois les personnes très vulnérables, très modestes, et aussi les patients qui auraient des affections de longue durée ou chroniques".

"Un coup de canif dans le contrat social"

"C'est un coup de canif dans ce contrat social, de ce qu'est notre sécurité sociale", a déploré lundi sur franceinfo Luc Duquesnel, président de la branche "généralistes" de la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF), face à l'augmentation envisagée par le gouvernement de la franchise médicale.

Pour le responsable, cette initiative va "aggraver les problématiques d'accès aux soins" : si les complémentaires santé remboursent ces frais, "il y a plein d'usagers qui aujourd'hui ont des complémentaires qui ne remboursent pas ces dépassements, et ce sont les gens qui sont les plus fragiles. Quand on n'a pas une bonne complémentaire santé, c'est parce qu'on est fragile." Si le gouvernement explique vouloir lutter contre la surconsommation de médicaments, Luc Duquesnel assure que "c'est marginal". "Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais à partir du moment où ce sont des médicaments qui sont remboursés, c'est sur prescription médicale, explique-t-il, là, on voit bien que la cible de cette mesure-là, ce n'est pas juste pour ces patients-là, c'est pour l'ensemble des Français."