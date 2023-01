Doubler le prix de la consultation pour "éviter une médecine à deux vitesses", explique un généraliste breton

En grève depuis une dizaine de jours, les médecins généralistes manifestent à Paris, ce jeudi 5 janvier , pour réclamer une amélioration de leurs conditions d’exercice. A l'origine de la mobilisation, le collectif Médecins pour demain demande une revalorisation du tarif de la consultation, de 25 à 50 euros, pour rendre le métier plus attractif. Nicolas Hirth, généraliste à Trégastel dans les Côtes-d'Armor, l'un des initiateur du collectif, justifie cette revendication en expliquant qu'elle permettra d'éviter "une médecine à deux vitesses" à l'avenir.

Malgré le mouvement de grève lancé pendant les fêtes, les généralistes avaient le sentiment de ne pas être entendu jusque-là, ni par la caisse d'assurance maladie, ni par le gouvernement. Mais il semble que la mobilisation attire l'attention du gouvernement désormais. Une délégation syndicale va être reçue au Ministère de la Santé, en marge de la manifestation parisienne, selon Nicolas Hirth.

Eviter la dérive d'une médecine à deux vitesses

Le doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros, n'ira pas directement dans la poche des médecins explique Nicolas Hirth : "C'est pour investir, notamment pour bien mieux gérer aussi notre charge de travail. Cela permettra de soulager notre travail, notamment les taches administratives. On doit remplir de plus en plus de papiers au quotidien et cela réduit le temps médical. Ce qui tient à cœur, c'est le contact avec le patient, le soin, c'est le contact humain".

Pour le collectif Médecin pour demain, l'inquiétude est, à terme, de reproduire le système en place en Angleterre : "Le vrai danger est que des médecins se déconventionnent et créent une vraie médecine à deux vitesses. Certains patients iront vers ce que l'Etat a organisé et d'autres auront les moyens d'aller vers le privé avec des consultations qui ne seront peut-être plus à 50 euros, mais qui seront à des tarifs bien supérieurs comme on peut voir en Angleterre. Lé-bas, c'est six à dix minutes par consultation dans le système classique, et c'est 100 à 300 € la consultation chez les médecins dans le privé. Donc, je pense que la médecine à deux vitesses est le grand danger pour les patients. Et nous, on ne veut pas arriver à ça. C'est pour ça qu'on se bat".

François Braun, prêt à revaloriser la consultation

De son côté, le ministre de la Santé, François Braun, se dit prêt à revaloriser le montant de la consultation des médecins libéraux en échange d'efforts pour permettre aux Français d'accéder plus facilement à un médecin . "C'est des droits et des devoirs, c'est donnant/donnant, ma porte est toujours ouverte sur ce principe", assure François Braun, qui écarte au passage la possibilité que la consultation puisse être revalorisée jusqu'à 50 euros, comme le réclament les grévistes : "Soyons raisonnables", plaide-t-il.