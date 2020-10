Doubs : la pénurie de médicaments "s'est accéléré depuis la Covid" estime la Ligue contre le Cancer

De plus en plus de patients souffrent d'un manque de médicaments en France

Les associations de malades tirent la sonnette d'alarme. En France, de plus en plus de médicaments utilisés dans le traitement de maladies lourdes ne sont plus disponibles en pharmacie. Cela concerne les cancers mais aussi la maladie de Parkinson.

Dominique, jurassien de 52 ans, en témoigne : "Je me compare plus à un drogué qui est en manque" explique-t-il. Les tremblements sont importants : il ne peut plus écrire ou tenir quelque chose dans ses mains. Cela fait trois mois qu'il n'a plus ses médicaments. Il est formel : "cela a aggravé ma maladie, j'ai perdu au moins six mois."

Dominique, jurassien de 52 ans, atteint de la maladie de Parkinson Copier

"On a l'impression qu'il n'y a que le Covid en ce moment"

"Les malades sont dans le désarroi le plus total" estime, pour sa part, Valérie Bujanda. La déléguée du comité France Parkinson Jura pousse un coup de gueule : "L'arsenal thérapeutique des malades comprend aussi de la kiné, des orthophonistes. Avec la situation actuelle, ils se retrouvent démunis, avec bien souvent des conséquences lourdes : trouble de la marche, déglutitions..." Pour elle, les malades n'ont plus de solutions. "Les opérations qui représentaient un espoir pour certains patients sont reportées. On a l'impression que les autres maladies sont mises sur le banc de touche."

Le coup de gueule de Valérie Bujanda, déléguée du comité France Parkinson dans le Jura Copier

Pourquoi ces ruptures de stocks ? Selon elle, la durée minimale des stocks n'est bien souvent que d'un mois, alors qu'elle devrait être de quatre mois.

Plus de 1 000 médicaments "d'intérêt thérapeutique" en rupture

Les chiffres sont édifiants : entre 2013 et 2019, le nombre de médicaments "d'intérêt thérapeutique majeur" a quasiment doublé, passant de 400 à plus de 1 000. D'où l'alerte lancée par la Ligue contre le Cancer : elle recherche des témoignages de malades "confronté à l’indisponibilité d’un médicament utilisé pour soigner leur cancer".Pour témoigner, il faut se rendre sur le site penuries.ligue-cancer.net.

Le professeur Jean-François Bosset confirme : si le problème persistait avant la crise du Covid, "elle l'a accéléré." La compétition mondiale autour du domaine de la santé a aussi aggravé ces pénuries. "Les molécules sont pour l'essentiel fabriquées en Chine ou en Inde, et nous ne contrôlons pas la chaîne de productions. De plus, certains médicaments sont passés dans le domaine public et n'intéressent plus les industriels"

Jean-François Bosset, invité de France Bleu Besançon, ce mercredi 21 octobre Copier

La Ligue précise également que si des malades rencontrent une quelconque difficulté d’ordre psychologique liée à l’indisponibilité de votre médicament, ils peuvent contacter le service d’écoute et de soutien psychologique du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures, au 0800 940 939.