Douleurs chroniques : "Mon traitement n'est pas remboursé et coûte 245 euros par mois", témoigne une Iséroise

On dénombre en France 12 millions de personnes qui souffrent de maladies invisibles (fibromyalgie, polyarthrite rhumatoïde, etc.), avec souvent de forts maux de tête. Les associations de malades réclament une meilleure prise en charge et sortent un clip ce lundi 17 octobre, en cette journée mondiale contre la douleur. L'Iséroise Audrey Aronica représente l'Association Francophone pour vaincre la douleur (AFVD).

France Bleu Isère : Vous souffrez d'algie vasculaire de la face. En deux mots, quelle est cette maladie ?

Audrey Aronica : Alors ce sont des douleurs qui partent de l'arrière de la tête, qui remontent sur le sommet du crâne et qui descendent sur toute la moitié de la face. Vous avez l'impression qu'on vous enfonce un pieu brûlant dans l'œil, qu'on vous arrache les dents. Le visage est complètement broyé. J'ai également une névralgie d'Arnold, ce qui provoque des douleurs occipitales également atroces.

Alors vous avez voulu les rendre visibles, ces maladies invisibles, à travers un clip que vous avez tourné. Vous mettez notamment en situation un événement que vous avez vécu avec un médecin. Pouvez-vous nous la raconter ?

Avec l'association, on a tourné un clip pour sensibiliser le grand public sur ces douleurs invisibles. Donc on a montré trois situations de la vie de tous les jours, donc chez le médecin, car souvent les médecins ne nous croient pas, nous disent que les douleurs sont dans notre tête, qu'il faut consulter un psychologue, faire des séances d'hypnose... On ne peut plus entendre ces messages. Je voudrais vraiment dire aux malades qui souffrent tous les jours de changer de médecin, les bons médecins, à l'écoute, existent.

Une autre des situations de la vidéo se passe au travail. Moi par exemple, j'ai dû fermer ma société à cause de ces douleurs invisibles pour le milieu professionnel. Le regard des autres est vraiment très difficile. On est vu comme quelqu'un de paresseux qui est tout le temps en arrêt maladie, qui profite du système. On n'est vraiment pas écoutés.

Quasiment un Français sur cinq est concerné par ces douleurs invisibles. Y a-t-il des traitements efficaces et sont-ils remboursés ? C'est ça le point d'achoppement...

Alors oui, sur ces 12 millions de personnes qui souffrent de douleurs chroniques, il y a bien sûr des traitements qui sont mis en place. Mais tous ne sont pas remboursés. Pour ma part, mon traitement n'est malheureusement pas remboursé, alors qu'il coûte plus de 245 euros par mois. Les données médicales sont jugées insuffisantes... Pourtant c'est le seul efficace sur moi.

Vous parlez du traitement par anticorps monoclonaux. On en a beaucoup parlé pendant le Covid, c'est un traitement pour lequel vous militez. Vous aimeriez que ce traitement soit remboursé par la Sécurité sociale et ce n'est pas le cas aujourd'hui...

Ce n'est pas le cas effectivement. Le disque des autorités est rayé, on a compris que le médicament avait une mauvaise note pour le remboursement, parce qu'ils estiment qu'il existe sur le marché d'autres traitements qui coûtent une dizaine d'euros et qui marchent. Sauf que ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens, j'ai essayé tous ces médicaments. Je n'ai pas choisi le médicament à 245 € par plaisir... Je demande vraiment au gouvernement et au ministre de la Santé, Monsieur Braun, de sortir des cases et de nous signer cet arrêté ministériel pour nous octroyer ce droit au remboursement. Cela fait plusieurs années maintenant que nous le demandons .

Et au-delà de ces anticorps monoclonaux, est ce qu'il y a un suivi efficace contre la douleur ? On pense notamment aux centres antidouleur à Grenoble et en Isère.

Personnellement, je suis très bien suivie au CHU de Grenoble, j'ai une très bonne neurologue. Par contre, au niveau du centre antidouleur de Grenoble, je ne peux pas vous dire puisque je suis toujours sur liste d'attente depuis deux ans... Donc là c'est vraiment pas normal. D'ailleurs, avec l'association, on démarche vraiment les institutions pour mettre en place un plan antidouleur, pour que les malades de douleurs chroniques puissent être mieux prises en charge.