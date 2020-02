Douze collectifs et syndicats hospitaliers appellent à la responsabilité du ministre de la Santé Olivier Véran

"Le nouveau ministre des Solidarités et de la Santé avant sa nomination s'était déjà exprimé publiquement et auprès de nos organisations sur la nécessité de revalorisation des salaires." Douze collectifs et syndicats hospitaliers attendent beaucoup de la nomination d'Olivier Véran au ministère de la Santé et signent une tribune sur France Info ce dimanche. L'ancien député de la 1ère circonscription de l'Isère a remplacé Agnès Buzyn au pied levé, dimanche 16 février, partie dans la course à la mairie de Paris.

"L'idée que ce ministère n'est finalement qu'une coquille vide" - Les signataires de la tribune sur France Info après le départ d'Agnès Buzyn et la nomination d'Olivier Véran.

"Madame Agnès Buzyn qui se targuait de "vouloir sauver l'hôpital public" n'a pas obtenu les nécessaires arbitrages budgétaires face à Bercy. Il aura fallu deux mois de mobilisation générale d'octobre à décembre 2019 pour que la loi révisée de financement de la Sécurité sociale permette une augmentation du budget hospitalier de 0,2% dérisoire au regard des difficultés objectivées" lancent ces salariés de l'hôpital public dans leur tribune, déçus de l'action d'Agnès Buzyn.

L'arrivée d'Olivier Véran au portefeuille de la Santé n'est pas vue d'un bon œil à l'hôpital et les signataires de cette tribune seront attentifs à la feuille de route du nouveau ministre. "Monsieur Olivier Véran prévient d'emblée qu'il n'y aura pas de "tour de chauffe" et nous n'en avons aucun doute, puisqu'il a été un rapporteur zélé du projet de loi de financement de la Sécurité sociale et l'un des plus actifs parlementaires sur le domaine de la santé. Il est dès lors, très surprenant que sa première mesure puisse être une enquête sur le mal-être des hospitaliers, monde qu'il dit "si bien connaître"."

Les signataires de cette tribune

L'Action praticiens hôpital (APH), l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF), la CFTC, la CFE-CGC, la CGT, le Comité de défense des hôpitaux, le collectif Inter-Blocs, le collectif Inter-Urgences, le collectif Inter-Hôpitaux, le Printemps de la psychiatrie, SUD et l'Unsa.