Douze résidents décédés dans une maison de retraite de Bouxières-aux-Dames

Douze résidents sont décédés du coronavirus et près de 30% des personnels sont, ou ont été, contaminés.

Alors que l'Agence régionale de santé confirmait ce mercredi la mort de 570 personnes dans les Ehpads du Grand Est, on apprend ce jeudi le décès de douze personnes contaminées dans la maison de retraite Poincaré à Bouxières-aux-Dames, près de Nancy.

Un tiers des équipes contaminées

"Cette situation est totalement inédite, hors-normes," déclare Geneviève Moreaux la directrice du secteur personnes âgées. "Je veux en profiter pour dire aux familles qui sont dans le chagrin toute notre compassion. Je veux dire le soutien qu'on peut leur apporter dans cette période très difficile. Nous soutenons les familles inquiètes de la situation de l'établissement. Nous soutenons également l'ensemble du personnel."

Depuis le début de l'épidémie, près d'un tiers des professionnels de l'Ehpad a été contaminé. Plusieurs d'entre eux sont toujours absents pour des raisons de santé évidentes. De nombreux remplaçants sont mobilisés pour prêter main forte.

"Le personnel tient mais il est fatigué, explique Geneviève Moreaux. Il donne le meilleur de lui-même et va au-delà de ce qui est possible de faire en temps normal. Chacun fait des heures et se rend disponible. L'investissement est énorme, c'est quelque chose d'impressionnant."

Il faut aider le personnel à tenir

"On vit aussi les choses de façon très émotionnelle, poursuit la directrice du secteur personnes âgées. Quand vous perdez des résidents, c'est éprouvant. Chacun est touché."

Cellule psychologique

La direction a mis en place une cellule psychologique pour accompagner les équipes. Des psychologues sont également attendus en renfort pour soutenir les résidents qui souffrent de l'isolement.

Nos résidents souffrent de ne pas pouvoir échanger avec leurs familles

"Alors oui, on met en place des nouveaux moyens de communication avec les familles, avec des tablettes et des téléphones, mais vous savez, cela ne remplacera jamais la présence des proches," confie-t-elle.

Pour faire face à cette situation de crise, l'Ehpad a dû revoir toute son organisation. "Par exemple, avant, les résidents mangeaient prenaient leurs repas dans la salle à manger. Aujourd'hui, le service se fait en chambre individuelle. Il a fallu faire preuve d'imagination et d’ingéniosité pour s'adapter."

"Il a fallu changer notre approche. On entend parler de sanitarisation des établissements, poursuit Geneviève Moreaux. Désormais, l'accompagnement de nos résidents est totalement différent. On doit s'organiser comme un service hospitalier, mais on n'en a pas les moyens."

à lire aussi Coronavirus : plusieurs victimes dans un nouvel Ehpad des Vosges

"Un combat au quotidien"

La direction confirme qu'elle ne manque pas de masques ni de solutions hydro-alcooliques. En revanche, l'approvisionnement en surblouses reste tendu. La maison de retraite est obligée de se débrouiller. Elle peut, notamment, compter sur la solidarité d'autres établissements pour compléter leurs stocks. Le conseil départemental a également contribué aux livraisons. Les équipes médicales du CHRU de Nancy sont, elles aussi, mobilisées pour soutenir les équipes et les médecins coordinateurs. "Nous remercions également l'ARS et les équipes d'hygiène pour leur aide," précise la directrice du secteur personnes âgées.

"Le personnel doit respecter des mesures barrières très contraignantes : le port d'une tenue complète, une surblouse, un masque, des lunettes de protection, c'est tout un équipement, détaille Geneviève Moreaux. Les maisons de retraites n'avaient pas assez de stocks pour faire face à ce genre de situations."