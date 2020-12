Restrictions maintenues pour les fêtes : c'est vital pour l'infectiologue grenoblois Jean-Paul Stahl

Jean Paul Stahl, professeur émérite de maladies infectieuses au CHU de Grenoble, commente sur France Bleu isère les dernières mesures sanitaires annoncées par le premier ministre Jean Castex et revient sur la mise en cause du directeur général de la santé Jérôme Salomon sur la gestion des masques.

France Bleu Isère : Garder les cinémas et théâtre fermés, avancer l'heure du couvre feu à 20 heures mais lever le confinement, les mesures prises par le gouvernement sont-elles une bonne réponse à la situation actuelle ?

Jean-Paul Stahl : C'est une réponse ! On verra c'est la bonne réponse après. En tout cas, c'est une réponse indispensable parce qu'effectivement le nombre de cas n'est pas suffisamment descendu pour que l'on puisse relâcher complètement les mesures. Alors, est-ce que c'est une bonne réponse ? Je dirais oui. Parce que tout ce qui évite le contact entre personnes, et donc la transmission du virus est une bonne chose.

Sur le plan sanitaire, on voit la logique. Mais on a du mal à le comprendre sur le plan du fonctionnement de la société : on a rouvert les lieux de culte, on a rouvert les magasins, mais on empêche les gens d'aller au cinéma ?

Oui, il y a un difficile équilibre à trouver entre le sanitaire et le fonctionnement de l'économie et le fonctionnement de la société. Disons que le côté indispensable de ces mesures est certainement ce qui a pesé dans la balance dans les différentes activités. Quand je dis indispensable, c'est quasiment vital.

Il y a un débat sur la campagne de tests massive que propose Laurent Wauquiez. Le président de la région souhaite que toute toute la population puisse se faire tester, avec un test antigénique en 20 minutes, avant Noël. C'est une bonne idée, ou une fausse bonne idée, selon vous ?

Ça sert à rien. C'est une fausse bonne idée. Parce que le test n'est qu'une photographie du jour où vous faites le test. Dès le lendemain vous pouvez être positif. Donc on a là une fausse sécurité. Si l'objectif est de dire "oui vous pouvez fêter Noël en toute sécurité", c'est faux.

Il faut, en plus du test, garder les gestes barrière ?

Exactement. Le test peut servir, je ne dis pas que c'est complètement inutile. Mais à condition que cela s'insert dans une vraie politique, qui n'est pas seulement de tester mais aussi d'isoler, de conseiller, voire de traiter. Donc, s'il y toute une chaîne en route, et ce qui se fait déjà en France. Mais dépister pour donner une fausse sécurité, juste pour dire de dépister, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière, sinon c'est parfaitement inutile.

Le directeur général de la santé Jérôme Salomon est mis en cause par le Sénat depuis hier. II aurait modifié ou tenter d'enterrer un rapport d'experts de 2018 qui recommandait à la France de disposer d'un milliard de masques en cas de pandémie. Il en aurait acheté plutôt 100 millions. Ce rapport, c'est vous qui l'avez piloté, Jean-Paul Stahl, quelle est votre réaction sur cette affaire qui met directement en cause Jérôme Salomon dans la gestion du stock de masques ?

Avec le niveau d'information que j'ai, je suis un peu surpris de ce genre d'allégations. Il y a sûrement des raisons, mais je ne les connais pas. En tout cas, ce dont moi je suis sûr, et sûr et certain, c'est que le rapport est fidèlement ce que nous avons travaillé collectivement.

Mais vous aviez demandé un milliard de masques, vous nous le confirmez ?

On n'a pas demandé un milliard de masques, on a a identifié un besoin d'un milliard de masques. On a dit s'il y avait une grippe, et c'est important de dire qu'on parlait de grippe et pas de la Covid, donc s'il y avait une grippe pandémique, il y aurait eu besoin d'environ 1 milliard de masques lissés sur environ 4 mois, c'est la durée de l'épidémie. On avait identifié ce besoin et on avait dit que ce stock serait à évaluer en fonction des capacités d'approvisionnement. La chose qu'on n'avait pas anticipé, et personne dans le monde n'a jamais anticipé ça, c'est que les usines de production de masques s'arrêteraient de tourner.

Vous dites donc que ce n'est pas la faute de Jérôme Salomon ?

C'est la faute aux usines qui ont arrêté de tourner. Sinon on n'en parlerait pas ! On aurait eu un approvisionnement régulier.

Ce n'est pas une question d'économie pour ne pas acheter de masques ?

Non, ce n'est pas ça. Non à mon avis, c'est une bonne gestion. Au lieu d'avoir une quantité invraisemblable de cartons qui s'empilent dans les hangars, autant avoir un stock minimal pour être réactif et ensuite réapprovisionner en permanence, ça c'est de la bonne gestion.