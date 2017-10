Dr F.Deshayes : "Trop de femmes ne se sentent pas concernées par le cancer du sein"

Seulement la moitié des femmes font une mammographie tous les deux ans au-delà de 50 ans alors que c’est gratuit. A l’occasion du mois de sensibilisation au dépistage "Octobre rose", le docteur Françoise Deshayes rappelle l’importance et l’efficacité du dépistage.

L’opération Octobre rose revient pour promouvoir le dépistage du cancer du sein car une tumeur dépistée à temps peut se soigner dans 9 cas sur 10. "Certaines femmes disent que la mammographie fait mal alors que ce n’est qu’une petite pression du sein pendant quelques secondes tous les deux ans" raconte le docteur Françoise Deshayes, médecin coordinateur chargé du dépistage du cancer du sein.

"Sans que la question soit forcément tabou, des femmes ne semblent pas concernées parce qu’elles ne sentent rien dans leur poitrine. Pourtant, c’est quand même le cancer le plus fréquent chez la femme, avec 54.000 cancers par an et 12.000 décès, le plus meurtrier chez les femmes. Et même si les femmes sont attentives à leur corps, c’est insuffisant de se contenter d’une autopalpation."

Plus de sport et pas de surpoids pour minimiser les risques

"Et puis, le problème est que certaines femmes ne voient jamais de médecin, à cause de la barrière de la langue ou de la barrière culturelle ou encore des freins socio-économiques. Il faut donc accentuer l’information vers ces femmes".

On peut minimiser les risques de cancer du sein en ayant une activité physique régulière, en réduisant sa consommation d’alcool, de tabac. Et puis il est important de limiter la prise de poids en période de pré-ménopause et post-ménopause.

12 journées d'information en établissements de santé (9h-17h)

* Vendredi 6 octobre Hospitalor à Saint-Avold

* Lundi 9 octobre CPAM Sarreguemines

* Mardi 10 octobre Hôpital Robert Pax à Sarreguemines

* Mercredi 11 octobre Hôpital de Sarrebourg

* Jeudi 12 octobre Hôpital Bel Air à Thionville

* Vendredi 13 octobre Hôpital Mercy de Metz

* Lundi 16 octobre CPAM Metz

* Mardi 17 octobre CPAM Forbach

* Mercredi 18 octobre Hôpital de Forbach

* Jeudi 19 octobre Clinique Claude Bernard à Metz

* Vendredi 20 octobre Hôpital Robert Schuman à Metz-Vantoux

* Lundi 23 octobre CPAM Thionville

Docteur Françoise Deshayes, médecin coordinateur chargé du dépistage du cancer du sein.