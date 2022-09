Dr Guillaume Jeanne: "Un ado qui expérimente une drogue, c'est pas forcément dramatique, c'est même normal !"

Deux médecins héraultais, le Dr Nathalie Franc, pédopsychiatre au CHU de Montpellier, et le Dr Guillaume Jeanne, psychiatre et addictologue, viennent de publier un livre intitulé "Mon adolescent face aux drogues" aux éditions Ellipses. Le Dr Jeanne était notre invité ce jeudi matin...

Le lvre s'adresse directement aux parents dont le ou les ados ont déjà été en contact avec toutes les formes de drogue.

Les deux auteurs y dédramatisent les consommations dites "occasionnelles".

Selon une récente étude, 85% des ados de plus de 17 ans consomment de l'alcool et un peu plus de 40% du cannabis, mais sans que cela ne débouche sur une véritable addiction.

Mais ou placer le curseur exactement ? Quel comportement adopter en tant que parent vis à vis de son ado sur ces questions ? Comment en parler avec lui ou elle ? Quels sont les signes qui alertent sur un possible début d'addiction ?

Le Dr Guillaume Jeanne était l'invité du 6/9 ce jeudi matin.