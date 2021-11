Dr Moreau, référent COVID dans l'Indre : "La 3e dose divise par 10 le risque de contracter la maladie "

Face au rebond de l'épidémi de COVID 19 en France, Emmanuel Macron a fait de nombreuses annonces sur l'évolution des mesures de gestion de la crise sanitaire. Premièrement, le passage par une 3e dose sera désormais un peu plus qu'une simple recommandation pour les plus de 65 ans.

Meilleure résistance à la maladie

Pour eux à partir du 15 décembre, la validation du pass sanitaire dépendra de l'injection de cette 3e dose. Les plus de 50 ans, quant à eux, pourront à partir du mois prochain (décembre 2021) prendre rendez-vous pour une 3e dose mais sans que la validité de leur pass n'en dépende. Christian Moreau, secrétaire général de l'ordre des médecins et référent COVID dans l'Indre, salue "une décision tout à fait judicieuse". S'il dit regretter ce degré de contrainte, il estime cependant que le rebond de l'épidémie le justifie d'autant que ces parmi les catégories d'âge les plus élevés qu'on retrouve les taux d'incidence les plus importants c'est que "alors qu'il y a quelques semaines ou mois, les catégories de 60, 70, 80 ans étaient avait une incidence assez faible, [...] Par exemple, les statistiques récentes montrent que la catégorie des gens qui ont 70-80 ans ont une incidence de 105."

C'est donc la catégorie d'âge qui se contamine le plus mais aussi celle qui est la plus exposé à un risque de forme grave de la maladie. Or les études menés notamment dans d'autres pays et notamment en Israël sur la 3e dose montrent que cette dernière est extrêmement bénéfique pour les plus de 65 ans divisant "par 10 le risque d'être contaminé et par 20 le risque d'aller à l'hôpital".

Retour du masque à l'école

Chez les plus jeunes c'est le masque à l'école qui est de retour dès lundi prochain (15 novembre) dans toute la France. Le répit aura donc été de courte durée .