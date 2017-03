Dr Yves Zylberberg : "les petits centres hospitaliers ne peuvent pas proposer une évolution sociale cohérente"

Dans la Marne et les Ardennes, on compte environ 8,5 médecins pour 10 000 habitants, c’est-à-dire cinq de moins que la moyenne nationale. Le docteur Yves Zylberberg, chef de service à l’hôpital de Vouziers, était notre invité ce lundi pour faire le point sur les déserts médicaux.

Selon une étude de l’UFC-Que Choisir, 14,6 millions de français ont des difficultés pour consulter un médecin généraliste à moins d’une demi-heure de chez eux. Si l’on regarde de plus près, il y a 8,3 médecins généralistes pour 10 000 habitants dans les Ardennes et 8,6 dans la Marne, c’est-à-dire cinq de moins que la moyenne nationale. A l’hôpital, la situation est encore différente "au niveau médical, le désert médical dans un centre hospitalier comme le mien, c’est une carence en terme de médecins diplômés au niveau français. Nous sommes obligés de soutenir notre activité médicale par l’emploi de médecins venants de l’étranger, ce qui n’est pas forcément des plus performants dans la mesure où ils sont liés au problème de la langue, au problème de l’approche du patient et cela donne parfois des prises en charge ubuesques. Le diagnostic n’est pas à remettre en cause, c’est la qualité sociale puisqu’être médecin, ce n’est pas seulement soigner, c’est aussi apporter les avantages que la société civile donne à travers les tutelles, les aides financières et la prise en charge sociale. Tout cela c’est une culture franco-française qui nécessite de pouvoir être mise en pratique de façon cohérente. La vraie problématique concerne le recrutement de médecins dans les petits centres hospitaliers où c’est très difficile" déplore le docteur Yves Zylberberg.

Pourquoi les médecins ne restent pas ?

"La première des raisons, c’est l’éloignement géographique des grandes cités. Logiquement au niveau de la formation, le numérus clausus est censé couvrir le besoin des médecins en France. On s’aperçoit en France que la féminisation du corps médical est plus en plus importante. Cela ampute le nombre de médecins généralistes potentiel dans les petits centres hospitaliers. Ces jeunes femmes qui ont 25 ou 27 ans à la fin de leurs études, ont une vie sociale et de couple qui fait qu’elles vont faire leur vie et avoir des enfants ; les petits centres hospitaliers qui sont éloignés des grandes villes ne peuvent pas proposer une évolution sociale cohérente. Les jeunes médecins ne veulent pas venir chez nous parce que nous sommes éloignés des grandes villes" explique le docteur Zylberberg.

Comment faire pour attirer les jeunes médecins ?

"Je ne dis pas que rien ne bouge, tout est fait pour les médecins libéraux et les jeunes libéralistes. Le gouvernement et les différents Conseils départementaux ont mis en place des systèmes d’attractivité fiscale pour attirer les médecins. Moi, ma démarche a été de dire puisque vous êtes arrivés à pouvoir ramener quelques médecins supplémentaires sur le territoire de santé du département et que nous ne sommes pas en carence de médecins généralistes parce qu’il y a eu un recrutement - cela a été possible grâce à la ZRR, la zone de revitalisation rurale, c’est-à-dire que cela aide les médecins à s’installer, pendant cinq ans, ils sont exonérés d’impôts - Moi j’ai demandé à ce que cela soit appliqué sur mon centre hospitalier. Or, jusqu’à preuve du contraire, l’Etat ne se donne pas les moyens identiques au privé" dit Yves Zylberberg.

Les nouvelles mesures de la ministre de la santé ne suffisent pas à l’hôpital

La ministre de la santé, Marisol Touraine, a annoncé vendredi une nouvelle série de mesures, dont des incitations fiscales pour faire venir les médecins dans les campagnes. Cela n’est pas suffisant pour le docteur Zylberberg "parce qu’on parle en permanence du monde libéral, on ne parle pas du monde hospitalier. Le monde hospitalier supporte une nouvelle réforme, les groupements hospitaliers de territoire, dans lequel des centres comme le mien sont rattachés à des centres beaucoup plus gros comme le CHU, pour avoir la technologie. Mais dans tous les cas de figure, il nous faudra des médecins, même si l’on prend des patients pour des pathologies aigües qui nécessite des actes lourds en CHU, ces patients reviendrons chez nous et vont réintégrer notre hôpital. Pour faire fonctionner un service comme le mien, où j’ai 24 lits, il faut quand même des médecins 24h/24 et nous ne les avons pas" dit le docteur Zylberberg.