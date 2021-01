Droit d'alerte au CHRU de Nancy, la CFDT demande la vaccination des soignants de moins de 50 ans

Faut-il vacciner aussi le personnel hospitalier de moins de 50 ans ? C'est ce que demande la CFDT du CHRU de Nancy.

Son secrétaire adjoint Stéphane Maire émet un droit d'alerte. Dans un courrier à l'Agence Régionale de Santé du Grand Est, il demande à ce que tous les personnels du CHRU de moins de 50 ans puissent recevoir le vaccin en prévision d'une augmentation des cas.

Une demande qui ne correspond pas du tout à la stratégie vaccinale du gouvernement qui prévoit pour ces publics une vaccination à partir du mois de mars.

"Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore autorisé, que nous ne devons pas le demander" défend Stéphane Maire, "un employeur, en l'occurence l'Etat a le devoir d'assurer la sécurité de ses salariés". Pour le représentant syndical "dans trois semaines, un mois, peut-être que ce sera trop tard si on doit faire face à un afflux de malades à prendre en charge." Selon lui, il faut prévoir, si on vaccine un maximum d'agents "ils seront immunisés dans un mois, on aura préservé notre personnel et on pourra prendre en charge correctement les patients".