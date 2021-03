Drôme : 500 à 800 doses de vaccins pfizer supplémentaires pour l’hôpital de Valence

Ce sont 500 à 800 doses qui étaient promises depuis hier par l'Agence Régionale de Santé au centre de vaccination de l'hôpital de Valence. Elles viennent d'arriver et sont donc mises a disposition dès cette fin d'après -midi. De nombreux créneaux de rendez-vous pour les personnes de plus de 75 ans, les personnes à très haut risque et les soignants de plus de 65 ans sont donc disponibles. les prises de rendez vous peuvent se faire via le site de Doctolib ou au numéro de l’hôpital : 04 75 75 77 00.

Le centre de vaccination de l'hôpital de Valence va pouvoir vacciner davantage pendant ces quatre prochains jours. - capture d’écran