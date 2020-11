Drôme-Ardèche : à la recherche de vaccins anti-grippe

Liliane souffre de plusieurs maladies chroniques. Comme chaque année cette habitante de Privas a reçu son bon de retrait de vaccin anti grippe de la part de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle a écumé toutes les pharmacies de son secteur. En vain. Et elle s'est beaucoup inquiétée. Elle a fini par changer de département : elle a élargi sa recherche à la Drôme et a finalement trouver un vaccin dans une pharmacie de Livron.

Il faut dire que les malades chroniques qui reçoivent ce bon de retrait était seulement 50% à en faire la demande ces dernières années. 90% l'ont fait cette année. C'est en partie ce qui a provoqué cette pénurie.

Un million et demi de doses

Un million et demi de doses de vaccin anti grippe devraient arriver à partir du début du mois de décembre. Il s'agit de doses prises sur le stock d'Etat. Mais il n'est pas certain que cela suffise. A priori les malades chroniques devraient y avoir accès. Mais ce sera plus compliqué pour monsieur tout le monde.

Eric Sauvan est pharmacien à Privas. Depuis plusieurs jours il n'a plus de vaccin. Les 700 vaccins qu'il a commandés sont tous partis en quelques semaines. D'habitude, il les délivre jusqu'en janvier. Eric Sauvan ne sait pas s'il va en recevoir de nouveaux. Mais il a décidé de prioriser les demandes s'il n'a pas assez de doses. Il délivrera des vaccins aux personnes les plus en difficulté parmi les malades chroniques qui en font la demande.