Drôme Ardèche : avec l'été qui arrive, attention aux risques de noyade pour les enfants

Qui dit été dit après-midi à la piscine ! Mais attention, un drame est vite arrivé. Il faut être très vigilant avec les enfants, tout particulièrement cette année, alertent les maîtres nageurs : les piscines sont restées fermées plus de 6 mois à cause de la crise sanitaire, alors certains enfants n'ont pas pu apprendre à nager. Qu'ils soient licenciés dans des clubs ou qu'ils pratiquent la natation dans le cadre scolaire, tous ont raté des cours pendant l'année scolaire.

Thibault Hugon, directeur du centre aquatique Diabolo à Bourg-de-Péage insiste : le seul moyen d'éviter les drames, c'est d'être très attentif : "Quand il y a des problèmes ça vient aussi du manque de prévention, du manque d'attention : tout le monde doit être mobilisé. Encore plus cette année, parce qu'il y a un retard qui est conséquent. On peut apprendre à nager à n'importe quel âge mais c'est surtout avec les petits qu'il faut être le plus vigilant, entre 6 et 12 ans. Chez les jeunes c'est la première cause de mortalité en France, il y a plus de 1 000 noyades par an, c'est énorme !"

Des cours de rattrapage pendant l'été

Cette année, les enfants des écoles de natation n'ont eu qu'une dizaine de séances au lieu de 9 mois de cours, alors ils ont des stages cet été pour rattraper le retard. Le format séduit les famille, selon Camila, maître nageur à Diabolo : "Il y a pas mal de demandes parce que les familles veulent de plus en plus que les enfants soient à l'aise dans l'eau. C'est lié au fait qu'il y a de plus en plus de piscines dans les maisons individuelles. Les parents demandent à ce que leur enfant puisse se débrouiller s'il tombe dans l'eau, pour nager sur quelques mètres et revenir au bord."

Arthur Molique, médecin du sport à Chatuzange, donne des conseils pour éviter le drame : "Il ne faut jamais perdre les enfants de vue : une inhalation ça se fait en deux secondes, rien que le temps qu'on s'en rende compte c'est parfois déjà trop tard. Si les enfants ne savent pas nager, il faut leur mettre un gilet de flottaison ou des bouées. Et dans la mesure du possible, prendre des cours de natation. _Le but ce n'est pas de très bien savoir nager, mais juste de s'assurer que ses enfants ont la capacité de rester en flottaison en surface et de récupérer un des bords de la piscine pour enlever le risque de noyade_."

Les stages de rattrapage proposé au complexe aquatique Diabolo, c'est 5 séances par jour, toute la journée, entre 45 minutes et 1h30 selon l'âge. La priorité est donnée aux licenciés des clubs mais s'il reste des places disponibles, tous les enfants sont les bienvenus. Il faut compter 65 euros les 5 séances, durant tout le mois de juillet et la première semaine d'août.