Coronavirus : comment les Ehpad de Drôme et d'Ardèche font face à la canicule en temps de pandémie

C'est un été sous haute tension dans les Ehpad de Drôme et d'Ardèche. La vigilance orange canicule vient s'ajouter aux risques liés au Covid-19 et fatigue un peu plus les personnels. Reportage à l'Ehpad Les Monts du Matins à Bésayes.

Après avoir géré la période de confinement, les Ehpad drômois et ardéchois doivent faire face aux fortes chaleurs. Les départements de la Drôme et de l'Ardèche ont été placés, ce jeudi matin, en vigilance orange canicule.

Canicule et Covid-19 : des protocoles parfois contradictoires

"Pour lutter contre le Covid, nous demandions à nos résidents d'aérer leurs logements alors que là avec la canicule nous leur demandons de fermer leurs volets, de se protéger de la chaleur" précise Didier Meyrand, le directeur de l'Ehpad. C'est également le problème avec les ventilateurs. Préconisés en temps de canicule, ils sont déconseillés en période de Covid-19. Les résidents qui possède un ventilateur dans leur chambre doivent donc être capables de les éteindre dès que quelqu'un entre.

Ehpad Les Monts du Matin à Bésayes dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les Monts du Matin accueille 84 résidents dont une unité protégée pour personnes désorientées. L'établissement compte également une micro-crèche et une résidence pour seniors avec des logements pour personnes autonomes.

"Pour la première fois, nous devons activer le volet épidémie et le volet climatique du "plan bleu" et certaines mesures sont contradictoires" - Didier Meyrand, directeur de l'Ehpad

Cet Ehpad situé à Bésayes dans la campagne drômoise est récent et bien isolé. "On met très peu la climatisation dans les salles communes et les salons pour ne pas que les résidents tombent malades" explique le directeur. "On sur-ventile la nuit, c'est à dire qu'on aère le patio central et les sorties de secours afin de faire rentrer la fraîcheur et ça fonctionne bien".

Des personnels fatigués physiquement et moralement

Certains résidents supportent mal la canicule mais la plupart se sentent bien aux Monts du Matin même avec ces fortes chaleurs. C'est plus compliqué en revanche pour le personnel qui doit travailler avec le masque et redoubler d'efforts pour éviter aux résidents de se déshydrater, tout en respectant les gestes barrières.

Les mesures barrières à l'entrée et dans les Ehpad sont maintenues. © Radio France - Mélanie Touradre

"L'épidémie de Covid-19 a beaucoup éprouvé les équipes et la canicule se rajoute ; l'été n'est pas fini et nous n'avons pas la certitude de ne pas avoir de nouvelles mesures de confinement en lien avec le coronavirus" précise le directeur de l'établissement.

"C'est épuisant, c'était déjà difficile avec le Covid et là avec la chaleur ça fait beaucoup !" - Chantal, ASH

"C'est affreux, c'est plus possible ce masque, on ne sait pas combien de temps on va le garder encore, avec la chaleur on ne voit pas le bout" explique Stéphanie, infirmière coordinatrice. "On met les bouchées doubles pour hydrater les résidents, pour mettre la clim mais pas trop basse, pour gérer la canicule mais on est épuisé et on a chaud. Les Monts du Matin n'ont pas eu de cas positif au Covid-19 depuis le début de la pandémie.