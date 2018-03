Dans la Drôme et en Ardèche, l'association Odias mise sur le "logement accompagné" pour réinsérer les personnes atteintes de troubles psychiques. Mardi 27 mars, elle a inauguré une collocation, avenue de Chabreuil à Valence. Mais ce genre de dispositif reste trop rare dans nos deux départements.

Drôme, France

L'association Odias a inauguré mardi 27 mars un dispositif de "logement accompagné", à destination des personnes atteintes de troubles psychiques. Deux hommes habitent dans cette collocation, située avenue de Chabreuil à Valence et ils sont accompagnés très régulièrement par les salariés de l'association, afin d'effectuer les tâches quotidiennes. L'objectif de ce dispositif est de favoriser l'autonomie et l'inclusion des personnes en souffrance psychique. L'association dispose de 70 places de ce type dans la Drôme et en Ardèche.

Des appartements de transition vers la réinsertion

L'appartement situé rue de Chabreuil à Valence s'étend sur deux niveaux. A l'intérieur tout à été équipé. Les habitants disposent de deux chambres, d'une salle de bain et d'une pièce de vie. L'intérieur est meublé assez sommairement, mais "ça fait quand même un espace de vie assez agréable", estime Nathalie Pinta, la directrice d'Odias. Elle précise l'objectif du dispositif: "les appartements sont destinés à des personnes présentant des troubles psychiques assez sévères. Elles ont souvent passé une longue période à l’hôpital et elles ont besoin de se réapproprier la citoyenneté et le fait de vivre avec les autres". De nombreuses pathologies peuvent être accompagnées grâce à ce dispositif, notamment la schizophrénie, les troubles bipolaires ou encore les dépressions.

Les salariés de l'association ne laissent pas les locataires livrés à eux-mêmes. Ils viennent régulièrement leur rendre visite pour vérifier que le rangement est effectué, qu'il n'y a pas de problème d'hygiène ou de relations entre les colocataires. Les habitants peuvent rester dans l'appartement aussi longtemps qu'ils le souhaitent, bien que l'objectif soit ensuite de les faire évoluer vers d'autres types de logements, par exemple une location en leur nom propre.

Odias gère 35 appartements de transition de ce type, dans la Drôme et en Ardèche. Elle dispose du même nombre de places en résidences d'accueil, un type de logement pérenne dont le fonctionnement est un peu plus souple. Les salariés de l'association ne se rendent pas forcément chez les habitants. Ils les accompagnent plutôt lors de permanences qui se déroulent dans l'un des locaux d'Odias. Le dispositif a séduit Yvette, l'une des résidentes: "Les éducatrices n'interviennent pas dans notre vie privée. Elles sont là à notre demande. Elles m'aident par exemple à remplir des papiers ou à écrire des courriers".

On est vraiment autonome et pourtant on se sent soutenu

Yvette assure que cet appartement qu'elle occupe depuis deux ans lui a permis de trouver une stabilité, alors qu'elle qualifie sa "vie d'avant" de "chaotique". "Un chez soi, c'est quelque chose qui contribue à l'amélioration de la santé psychique de tout le monde, et à fortiori des personnes en situation de trouble psychique, confirme le président de l'association, Yves Gauthier.

L'association regrette de n'avoir pas plus de moyens pour étendre ces dispositifs dans la Drôme et en Ardèche. Les personnes en souffrance psychique représentent en effet 3% de la population générale. "Sur la ville de Valence, ça correspond à peu de choses près à 1800 personnes. Notre résidence accueil à Valence dispose de 20 places et le service appartement est de 32 places. L'écart est immense", regrette Yves Gauthier. Bien entendu toutes les personnes qui sont en souffrance psychique ne relèvent pas forcément de ces structures-là, mais parmi celles qui pourraient bénéficier de ce suivi, beaucoup sont encore logées, à défaut, chez leurs parents, parfois vieillissants.

L'association lance un appel aux bonnes volontés

Afin d'augmenter le nombre de places de "logements accompagnés" dans la Drôme et en Ardèche, l'association souhaiterait obtenir plus d'appartements de la part des bailleurs publics et privés. Elle précise que les propriétaires privés qui accepteraient de louer leurs appartements à bas prix à l'association pourront profiter en compensation d'avantages fiscaux.

L'association lance également un appel aux dons et cherche des bénévoles pour rénover certains logements, refaire le site internet et passer du temps avec les résidents.