La vaccination des enfants de 5 à 11 ans peine à démarrer en Drôme et en Ardèche

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est ouverte depuis le 15 décembre 2021, pour ceux à risques. Les autres peuvent se faire vacciner depuis le 20 décembre. Pourtant, les centres de vaccination pédiatrique en Drôme-Ardèche peinent à remplir leurs créneaux.

Dans la Drôme, ce sont neuf lieux qui possèdent des lignes réservées aux enfants de 5 à 11 ans. Parmi eux, deux équipes mobiles de vaccination : à Tain-l’Hermitage et Cléon-d’Andran. Chaque jour, jusqu'à 150 créneaux de vaccination sont proposés. Côté Ardèche, sept centres permettent de vacciner les enfants à partir de 5 ans. Un centre supplémentaire est en cours de montage. Dans ce département, près de 100 créneaux sont ouverts chaque jour.

"Vaccinez-vous, vaccinez vos enfants et faites-nous confiance" - Docteur Chantal Michelon

Les créneaux sont difficilement remplis, car beaucoup de parents hésitent à faire vacciner leurs jeunes enfants, comme en témoigne le Docteur Chantal Michelon, médecin pédiatre responsable de la vaccination à Romans-sur-Isère. "Certains ont peur des effets secondaires pour leurs enfants" explique-t-elle. Mais le Dr Michelon prévient les parents "les COVID longs et formes graves, les enfants aussi peuvent en être victimes. Plusieurs sont passés par la réanimation et pour les familles ce n'est pas un moment drôle."

À Romans, le centre de vaccination spécialement monté pour accueillir les enfants

Responsable de la vaccination depuis un an, le Docteur Chantal Michelon est fière d'avoir pu ouvrir ce centre à Romans-sur-Isère. "C'est une aventure collective, avec des gens formidables. On travaille tous ensemble depuis un an, main dans la main" se réjouit-elle. Le centre de vaccination pédiatrique de la ville a été séparé de celui des adultes, "cela évite de brasser et de les stresser" précise le Dr Michelon.

Ici, 100 à 150 injections peuvent être faites chaque semaine. Le personnel est entièrement constitué de soignants de la petite enfance (pédiatres, infirmière puéricultrice). Dans la salle d'attente, des jeux et des livres ont été installés pour détendre l'atmosphère.

"Je veux que tout le monde se vaccine comme ça il n'y aura plus de malades et ça sauvera la vie" dit le petit Fabien, venu accompagné par Laurence, sa maman. Une vaccination importante pour le jeune garçon qui est asthmatique, "ça me rassure" explique la mère de l'enfant.

Seulement 0,54% des enfants de 5 à 11 ans vaccinés en Drôme-Ardèche

Sur les 70 500 petits Drômardèchois âgés de 5 à 11 ans, moins de 400 sont vaccinés (au moins une dose), soit 0,54% de cette population. Un chiffre "sous-estimé" selon l'Agence Régionale de Santé, qui nous indique qu'à cause d'un "défaut de renseignement des départements de résidence des enfants de moins de 12 ans vaccinés contre la COVID-19, les couvertures vaccinales départementales sont sous-estimées. Ces estimations vont être corrigées au plus vite." Probablement la semaine prochaine, nous dit-on. En France, c'est 1,32% des enfants de 5 à 11 ans qui ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.