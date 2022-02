Drôme Ardèche : les grands centres de vaccination ferment peu à peu leurs portes

Après un peu plus d'un an d'existence, et trois doses injectées par personne, les centres de vaccination covid ferment peu à peu leurs portes en Drôme Ardèche. Il n'y a plus assez de rendez-vous pris pour les faire tourner.

Les centres de vaccination contre le covid ferment petit à petit leurs portes dans la Drôme et en Ardèche : il n'y a plus assez de rendez-vous pris pour continuer à les faire tourner.

Aujourd'hui, selon l'Agence Régionale de Santé (ARS) on réalise moins de 6 000 injections par semaine au total dans la Drôme, c'est cinq fois moins qu'au plus fort de l'épidémie.

Les centres ferment donc peu à peu, ce lundi, côté Drôme, c'est le cas de ceux de Die et Romans-sur-Isère. En mars, ce sera au tour de Saint-Vallier, Nyons et Saint-Paul-Trois-Châteaux. Les autres : Valence, Portes-lès-Valence et Montélimar, restent ouverts mais réduisent leurs créneaux. Ils garderont une permanence un jour ou deux par semaine.

Fin du pass éventuelle et schémas vaccinaux complets

Cette baisse de fréquentation s'explique par le fait que le pass vaccinal pourrait être supprimé dans 15 jours. Par ailleurs, 88% des Drômois et 87% des Ardéchois ont reçu au moins une dose. Par ailleurs, les très nombreuses contaminations dues au variant Omicron en décembre et janvier ont permis à de nombreuses personnes de compléter leur schéma vaccinal sans avoir besoin d'une 3e dose.

En Ardèche, d'ailleurs, sur les onze centres et équipes mobiles, six au total seront fermés. Resteront ouverts ceux de Lamastre, Privas, Annonay , Aubenas, Vallon Pont d'Arc et Saint-Martin-de-Valamas, mais aussi avec des créneaux très réduits.

Pas d'inquiétude, si vous devez encore vous faire vacciner et que le centre le plus près de chez vous ferme ses portes : ce sera toujours possible chez les médecins de ville et les pharmaciens.