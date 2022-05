Drôme-Ardèche : les hôpitaux pourront-ils maintenir tous leurs services cet été ?

A Valence, les plannings de l'été sont en cours d'analyse nous dit le directeur adjoint Patrick Méchain. Mais il assure que s'il doit réduire l'activité d'un service, ce ne sera pas celui des urgences : "nous souhaitons maintenir nos lignes d'urgence, nos lignes de SMUR. Tout ce qui est relatif à l'urgence vitale est absolument indispensable sur le territoire donc nous mettrons tout en œuvre pour ça." Il explique aussi qu'il ne rappellera pas les soignants sur leurs congés. Après deux ans de crise sanitaire, ils en ont plus que besoin. L'hôpital de Valence sera fixé mi-juin sur son organisation estivale.

Idem à Annonay, où "on n'a pas assez de visibilité encore. Mais par exemple, on voulait rouvrir cet été le service de Soins de Suite et Réadaptation fermé depuis le Covid-19. Cela paraît difficile."

Des tensions sur les plannings par manque de personnel

A Montélimar, les urgences travaillent "en mode dégradé depuis des mois" confie la présidente de la Commission Médicale d'Etablissement Dr Catherine Busseuil, "il faudrait trois médecins la nuit pour le service, ils n'y sont pas." Les soignants vont devoir travailler comme des fous avant et après leur congés pour que chacun puisse en prendre.

A Privas, les plannings d'été sont bouclés, il n'y aura pas de difficulté. Sur les Hôpitaux Drôme Nord également, Romans et Saint-Vallier, mais c'est tendu quand même concède Vincent Pégeot, le directeur des HDN, il ne faut pas d'imprévu : "on n'est jamais à l'abri d'un arrêt maladie, deux, trois. Ou d'autres difficultés. Mais à ce stade en tout cas, on est plutôt serein et on devrait pouvoir avoir 100% de nos capacités mobilisées."

Les hôpitaux peinent à recruter. Ils demandent une revalorisation du travail des soignants, y compris financière. Une infirmière ne touche qu'1 euro de plus par heure quand elle fait les nuits. Ils demandent aussi à ce que la permanence des soins soit partagée, que les médecins de ville assurent eux aussi des gardes.