Drôme : comment compenser la fermeture de lits de rééducation à l'hôpital de Saint-Vallier ?

Trois médecins spécialisés sont partis coup sur coup du service rééducation de l'hôpital de Saint-Vallier. Les hôpitaux Drôme Nord peinent à recruter. On redoutait la fermeture de 45 lits sur 60. Ce sont finalement 30 qui ont fermé. Un médecin à temps partiel et un interne sont venus renforcer le service.

En novembre dernier, l'Agence Régionale de Santé avait demandé une réflexion sur tout le territoire pour que des malades ne se retrouvent pas sans solution. L'ARS a annoncé ce jeudi à Valence quelle réorganisation avait été trouvée pour ce qu'on appelle "les soins de suite et réadaptation". Soixante lits ouvrent dans plusieurs établissements.

Soixante lits SSR ouvrent en Drôme et Isère

A Valence déjà, 16 lits ouvrent à la Clinique Générale, 15 dans les locaux tout neufs de LADAPT (qui retarde pour ce faire la mise en route de son nouveau service de réadaptation cardiaque et respiratoire), et 5 à l'hôpital ; 15 lits de soins de suite et réadaptation ouvrent par ailleurs à l'hôpital de Die et 9 à l'hôpital de Saint-Marcellin.

Tout l'enjeu est ensuite de bien orienter les patients. Saint-Vallier est doté d'un plateau technique très performant pour prendre en charge des rééducations lourdes. Seul LADAPT à Valence est aussi bien équipé. Les malades ayant besoin de soins de suite moins spécialisés seront pris en charge ailleurs : "l'essentiel est que l'ensemble des personnels, qui finalement sont la clé de l'ouverture de capacités, soit mutualisé, soit organisé et que des efforts soient faits partout pour permettre de prendre en charge les malades selon les modalités les plus adaptées à chacun" résume Jean-Yves Grall, directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Jusqu'à quand cette organisation va perdurer ? L'Agence Régionale de Santé ne donne pas de date. Elle explique que cette difficulté temporaire à Saint-Vallier permet de repenser à plus long terme l'organisation des soins, les collaborations avec le secteur libéral aussi, et que les établissements sont sans cesse en train de s'adapter. L'hôpital de Saint-Vallier cherche toujours à recruter.