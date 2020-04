Drôme : des ateliers de maroquinerie de luxe fabriquent des masques

A Marsaz, une vingtaine de maroquiniers volontaires travaillent à la fabrication de masques non chirurgicaux. Quatre autres ateliers Vuitton en France sont mobilisés. Objectif : produire 100 000 masques par semaine.

"On est tous dans cette panade" dit Michael Burke, le PDG de Vuitton, qui visitait l'atelier de Sainte-Florence en Vendée la semaine dernière : "on vit une période inédite, inimaginable, impensable. A chacun de contribuer pour s'en sortir. Un jour, il faut que les ateliers et tout le monde se mettent à retravailler, et pour cela, il faut se protéger."

La production de maroquinerie, arrêtée un temps, reprend progressivement. Les masques fabriqués par Vuitton servent aux salariés de ses propres ateliers, mais 80% sont offerts aux EHPAD et aux professions exposées, en dehors des soignants. Le groupe explique regarder les besoins avec les acteurs locaux.

A Granges-les-Beaumont, MMD sous-traitant pour d'autres fabricants

MMD, la Manufacture de Maroquinerie du Dauphiné à Granges-lès-Beaumont, travaille elle aussi d'ordinaire pour des grandes marques du luxe. Mais depuis trois semaines, une ligne de production sert à fabriquer 6.000 masques par semaine, avec une quinzaine de volontaires.

Fabrication de masques sur le site MMD à Granges-lès-Beaumont (Drôme) - Groupe Tolomei – MMD

MMD fabrique en sous-traitance pour des donneurs d'ordre qui se retrouvent avec des commandes de millions de masques. L'entreprise travaille avec des partenaires comme Chamatex, Boldoduc, Veyret Technique Découpe.

Fabrication de masques sur le site de MMD à Granges-lès-Beaumont (Drôme) - Groupe Tolomei – MMD

Il a fallu s'adapter explique Nicolas Jouvel, le directeur du site de Granges-lès-Beaumont : "il a fallu qu'on trouve des équipements plus spécifiques. Dans la maroquinerie, on a certains équipements qui ne sont pas exactement les mêmes que les machines textiles. Donc, là, encore une fois, avec l'aide de nos partenaires, avec l'aide du lycée technique de Valence également, on a pu avoir des machines ; rapidement, former les premiers volontaires parce que la fabrication a démarré, et c'est toujours le cas d'ailleurs, sur la base du volontariat de nos équipes, que l'on a formées, qui se sont auto-formées même, j'allais dire, pour fabriquer des masques."

MMD ne s'est pas donné de date butoir mais compte poursuivre la fabrication de masques sur les 4 à 8 semaines qui viennent, en fonction des besoins.