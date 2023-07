Drôme : deux agressions graves en deux semaines à l'hôpital psychiatrique de Montéléger

Le CHDV a une capacité de 240 lits d’hospitalisation pour les Adultes et 10 lits consacrés à l’enfant et l’adolescent.

"L'infirmière était à la limite de mourir, son bip d'urgence a mal fonctionné, ceux qui l'ont secouru ont failli devoir la réanimer". Denis Jarrias, responsable syndical au centre hospitalier Drôme Vivarais, décrit l'agression d'une infirmière à l'hôpital de Montéléger, qui date du mardi 4 juillet. L'infirmière a porté plainte, l'établissement s'est constitué partie civile et la directrice a fait un signalement auprès du procureur de la République. Neuf jours plus tard, une nouvelle agression a eu lieu. Cette fois, l'infirmière était moins gravement touchée, seulement griffée au visage, mais la patiente avait tenté de lui crever les yeux. "Les deux soignantes ont été reçues par les ressources humaines, on leur a proposé un accompagnement psychologique et juridique", indique la directrice de l'hôpital, Lucie Verhaeghe.

Plus de sécurité ?

La direction affirme avoir débuté un processus de recrutement, avant les agressions. Plus il y a d'encadrants, moins il y a d'agressions, voilà la logique, encore faut-il recruter. "On a créé des postes d'infirmiers, on a des difficultés à recruter. Mais on cherche aussi à diversifier, avec des postes de moniteur d'activité physique adaptée (2 recrutés sur 3), un poste d'ergothérapeute, un de psychothérapeute, un éducateur spécialisé, un moniteur éducateur, les quatre en cours de recrutement", précise Lucie Verhaeghe. L'équipe sécurité a été renforcée, avec un agent de sûreté à l'entrée, et une réflexion "en cours" sur les effectifs de l'équipe sécurité de l'hôpital. Une évaluation des dispositifs d'alerte est également en cours.

Du côté de la CGT, syndicat minoritaire de l'hôpital (FO est majoritaire), un F3SCT extraordinaire a été demandé (c'est le nouveau CHSCT) pour parler de la situation et évoquer des solutions. "La direction nous a répondu que la prochaine session aurait lieu en octobre. On sait qu'il y a des analyses en cours suite à ces agressions, je trouve que ce n'est pas normal qu'on ne soit pas consultés" , ajoute Denis Jarrias, responsable du syndicat. "On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé et attendre un drame", écrit la CGT dans un tract. "On aurait pu faire un F3SCT, mais en période d'été, l'urgence était d'être présent auprès des professionnels. Les réflexions plus globales seront rediscutées à l'automne", répond la directrice.

Selon nos informations, l'infirmière agressée a repris le travail récemment après une période d'arrêt. L'autre n'a pas encore repris.