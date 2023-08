Drôme et Ardèche : les pharmacies en grande difficulté pour recruter

Comme un symbole des difficultés de recrutement, la pharmacie la Rose des Vents (voir photo) tente le tout pour le tout afin de trouver un pharmacien : elle a placardé "recherche pharmacien" en énorme, au bord de la route, une des entrées de Valence à l'est de la ville. De nombreuses officines ne parviennent pas à trouver des candidats malgré des postes ouverts. "C'est un vrai phénomène national, un peu plus fort en Drôme et Ardèche, parce qu'on est loin des universités, donc c'est plus difficile d'attirer des stagiaires", explique Gilles Bonnefond, drômois et porte-parole national des pharmaciens d'officine.

Il suffit de parcourir quelques pharmacies pour recueillir des témoignages similaires. "Je n'ai pas réussi à trouver de pharmacien pendant quatre mois, malgré mes offres. Je faisais des heures supplémentaires. À un moment donné j'ai été forcée de fermer un samedi matin", raconte Nadine Constantin, gérante de la pharmacie de la Rocade, à Valence. "J'estime qu'il me manque deux à trois postes, mais vu qu'on est une grosse structure, on garde les mêmes horaires, et on ressent la fermeture de certains autres, il y a plus de flux", explique pour sa part Laurence Zeroukian, à Valence II.

En Ardèche, Alexis Griffon a pris une décision radicale, il a pris la décision de fermer le samedi après-midi. "Ayant deux enfants en bas âge, c'était compliqué, j'ai fermé en me disant que je pourrais recruter plus tard", dit-il. Malgré cela, la situation est loin d'être catastrophique dans le secteur, relativise Gilles Bonnefond, il estime que les nouvelles missions données aux pharmaciens vont rendre la pratique d'officine plus attractive. Au-delà de l'éloignement géographique des universités, il explique aussi le phénomène par les volontés de la nouvelle génération : "ils ne sacralisent plus le CDI, et ils ne souhaitent pas forcément faire des horaires extensibles".