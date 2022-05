Drôme : l'hôpital de Romans-sur-Isère désormais doté d'un deuxième scanner

Ce deuxième scanner a été inauguré officiellement ce jeudi à l'hôpital de Romans-sur-Isère (Drôme). Le premier arrivait à saturation avec plus de 11 000 patients par an.

Les délais pour obtenir un scanner vont se réduire à l'hôpital de Romans-sur-Isère. L'établissement s'est doté d'un deuxième appareil. Il a été officiellement inauguré hier : 500 000 euros la machine, et 800 000 euros de travaux pour créer les salles d'examens, de préparation, d'attente qui vont avec. Un investissement nécessaire parce que le premier scanner voyait passer entre 11 et 13 000 patients par an et arrivait à saturation.

"L'intérêt, il est double" explique Vincent Pégeot, le directeur des Hôpitaux Drôme Nord. "Il est tout d'abord pour les patients externes puisque le scanner devient un examen quasiment de routine, quasiment banal. C'était un examen de référence il y a 20 ans peut-être. mais aujourd'hui, c'est un examen très commun, presque de première intention et cela nécessite un accès plus important aux machines. Cette deuxième machine va nous permettre effectivement d'ouvrir davantage de créneaux à la patientèle externe. Et le deuxième intérêt, c'est pour nos patients hospitalisés et pour les patients des urgences qui quelquefois mettaient un peu de temps à accéder à la machine le temps qu'elle se libère. Le fait d'avoir deux machines nous offre de la souplesse, de la fluidité, et permettra de réduire les durées de séjour et les temps d'attente aux urgences." Les patients extérieurs pourront prendre rendez-vous en ligne à partir du 1er juin, sur le site internet des Hôpitaux Drôme Nord.

Ce second scanner apporte aussi des améliorations techniques souligne Jérôme Gendre, chef du service imagerie : "cet appareil nous permet de réduire la dose de radiations, et la dose d'iode injectée au patient."