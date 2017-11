Drôme : le dentiste qui donne rendez-vous à 5h du matin

Il est le seul dentiste de la Drôme à démarrer ses journées aussi tôt. Joël Masson donne ses premiers rendez-vous à partir de 5h du matin à Portes-lès-Valence. C'est un patient qui lui a donné l'idée il y a une dizaine d'années, et depuis, son agenda est bien rempli au petit matin.

Pas un bruit dans le lotissement où est installé le cabinet de Joël Masson, à Portes-lès-Valence. Il est 5h30 du matin, il fait nuit noire, et la seule fenêtre allumée qu'on aperçoit, c'est celle du dentiste, déjà au travail. "J'arrive tous les jours avant 5h à mon cabinet pour préparer mes opérations. Je me lève à 3h30 et je viens à pied, j'habite à 3 kilomètres, ça me permet de me réveiller tranquillement." Sur son agenda, la case 5h est noircie quasiment chaque jour, celle de 6h n'est jamais libre. "Il y a une demande à ces heures-là, pour ceux qui partent au travail ensuite ou pour ceux qui veulent éviter les bouchons. Regardez, le parking est vide et vous pouvez circuler sans problème. Certains viennent de Romans et ne prennent rendez-vous qu'avant 7 heures."

"Les gens sont sympas le matin"

"Comme ça j'enchaîne avec ma journée de travail" une patiente

Ce jour-là, c'est Béatrice la première patiente de la journée. "Moi ça m'arrange de venir à 6 heures, j'enchaîne ensuite avec ma journée de travail. Et de toute façon je suis une lève-tôt." La seule contrainte pour elle, c'est de repousser les petits plaisirs du matin. "Pas de petit déjeuner ou de cigarette avant de venir, j'ai la bouche saine," plaisante-t-elle. Pour elle, ce sera détartrage ce matin-là. Certains opérations sont d'ailleurs plus facilement réalisables tôt le matin. "Une extraction de dent c'est toujours mieux de la faire le matin, comme ça s'il y a un problème, une hémorragie dans la journée, la personne peut revenir," explique Joël Masson, qui est dentiste depuis 33 ans à Portes-lès-Valence.

Joël Masson est le seul dentiste de la Drôme à ouvrir son cabinet à 5h du matin - Maxime Bacquié

Avant il démarrait sa journée à 7h. C'est un patient qui lui a soufflé l'idée de mettre le réveil encore un peu plus tôt, il y a une dizaine d'années. "Il était plombier et démarrait très tôt, c'était compliqué pour lui de prendre rendez-vous. C'est comme ça que j'ai eu l'idée il y a une dizaine d'années." Depuis, son agenda est toujours bien rempli mais pas forcément avec des personnes qui enchaînent sur leur journée de travail. "J'ai aussi beaucoup de retraités, qui viennent tôt, et qui après me disent qu'ils vont au jardin. C'est surtout le cas l'été, quand il fait chaud."

Pas de réglementation concernant les horaires des dentistes

Joël Masson est le seul dentiste du département à ouvrir son cabinet aussi tôt. Dentiste étant une profession libérale, il n'y a pas de réglementation en vigueur concernant les horaires. Il lui arrive régulièrement de terminer ses journées de travail à 20h, mais il dit dormir peu, cinq heures par nuit, et assure que son attention ne faiblit pas.