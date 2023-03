Drôme : le département va salarier quatre médecins généralistes

Les quatre nouveaux médecins du département feront à la fois de la médecine pour la PMI (protection maternelle et infantile) et de la médecine générale.

L'Agence régionale de santé a validé ce lundi le projet de centre de santé départemental voulu par les élus drômois à l'unanimité. Un tel centre avec des généralistes salariés, c'est une première pour la Drôme. Mais ces médecins ne feront pas uniquement de la médecine générale, ils feront également de la médecine pour la PMI (Protection Maternelle et Infantile). Et ça, la PMI, c'est bien une des responsabilité du département. Toutefois, il est très compliqué d'attirer des jeunes médecins sur ces postes-là. En leur proposant aussi une partie d'activité en médecine générale, le département espère donc attirer davantage de candidats pour pourvoir les quatre postes à prendre.

Pour le Docteur Jean-Yves Grall, directeur de l'Agence de Régionale de Santé en Auvergne-Rhône Alpes, ce projet va tout à fait dans le bon sens : "ça répond aux aspirations de beaucoup de jeunes médecins d'avoir un salariat et des horaires définis". Mais selon le patron de l'ARS, ces jeunes médecins devront tout de même participer à la permanence des soins : "c'est à dire de contribuer avec les médecins libéraux à ce qu'une personne trouve un médecin en dehors des heures ouvrables." En clair : travailler certains samedis matin et assurer des gardes de début de soirée.

Besoin urgent de médecins à Bourg-lès-Valence

Pourquoi avoir décidé d'implanter ce centre départemental de santé à Bourg-lès-Valence ? Pour deux raisons simples explique la président du conseil départemental Marie-Pierre Mouton : "d'abord parce que la carte de l'ARS est très claire, la zone la plus en souffrance pour le manque de médecins c'est Bourg-lès-Valence." Selon les décomptes de l'agence régionale il n'y aurait que deux généralistes pour 10.000 habitants dans ce secteur contre 8,8 médecins pour 10.000 habitants ailleurs en Drôme. Ensuite, le Département voulait faire au plus vite, or à Bourg-lès-Valence il existait déjà un projet de maison médicale avec des locaux en construction en partie financé par le département. L'idée d'y installer ce nouveau centre a donc semblé tout naturel. Ce centre devrait avoir un budget aux environs de 800 mille euros, dont 180 mille pris en charge par le département. Il devrait pouvoir ouvrir ses portes après l'été.