Drôme : le laboratoire départemental s'allie avec d'autres pour faire face à la concurrence

Le laboratoire départemental de la Drôme fait plus de 100 000 analyses par an sur la qualité de l'air, de l'eau, l'alimentation des cantines, la santé des troupeaux. En près de 50 ans d'existence, il s'est distingué dans plusieurs domaines, notamment en étant le premier à détecter la présence de chlordécone en Guadeloupe et Martinique. Mais ce laboratoire, géré par le Département, est déficitaire. Le choix a donc été fait de rejoindre le Groupement d'Intérêt Public Terana explique Marie-Pierre Mouton, la présidente : "avec l'intensification de la concurrence entre laboratoires, on s'est interrogé sur l'avenir du laboratoire départemental et son positionnement. Il y a de plus en plus d'acteurs d'envergure régionale voire nationale. L'union fait la force."

Marie-Pierre Mouton, présidente du conseil départemental de la Drôme, et les responsables de Terana © Radio France - Nathalie Rodrigues

Terana regroupe déjà le Rhône, la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, le Cher, la Nièvre. La Creuse et l'Indre le rejoindront comme la Drôme au 1er juillet 2023. L'idée, c'est de faire des économies d'échelle : commander des réactifs, par exemple, coûte moins cher en achat groupé ; des fonctions support comme l'informatique peuvent être mutualisés. Mais surtout, argumente le directeur général de Terana Sylvain Naulot, la mise en commun des compétences doit permettre de répondre à plus d'appels d'offres : "aujourd'hui, il y a des appels d'offres où on ne fait pas toutes les analyses. On peut trouver parfois un sous-traitant qui veut venir avec nous, mais pas toujours. Parfois, ils y vont sans nous! Là, avec l'arrivée de la Drôme, l'arrivée de la Creuse, on sera complétement autonome pour décider d'aller sur ces consultations."

Le laboratoire drômois va surtout apporter son expertise en micropolluants : analyser les pesticides, les solvants, etc, dans l'eau et l'environnement. Il vient aussi de s'équiper d'une machine pour détecter des micro-plastiques dans l'eau et va pouvoir la faire tourner avec plus d'échantillons. Les 87 agents qui travaillent à Valence restent ici. Pas de délocalisation. Ils restent agents du Département. Le Département qui participe aussi financièrement au GIP Terana.