Drôme : le pôle Ecotox moribond racheté par l'Institut pharmaceutique Mérieux

"Je n'ai pas tout vu, pas tout compris" avait concédé François Hollande, président de la République, après sa visite du pôle Ecotox en février 2017. Ce n'était peut-être pas très bon signe...Le site de 14 000 m², porté par l'ancien président du Département de la Drôme Didier Guillaume, devait se consacrer à la recherche en écotoxicologie, mener des expériences pour le compte d'universitaires ou d'industriel. L'ambition était d'accueillir 300 chercheurs. Mais ils sont à peine une dizaine aujourd'hui.

Le projet n'a pas pris : "la chambre régionale des comptes a souligné que le montage juridique et économique de ce dossier a été fait de manière précipitée" explique l'actuelle présidente du Département Marie-Pierre Mouton, "la mayonnaise n'a pas pris entre le public, la recherche et les investisseurs privés et rapidement, dès 2017, on s'est retrouvé dans une situation financière catastrophique". Un échec qui pesait sur les comptes du Département et de Drôme Aménagement Habitat, co-propriétaires du site.

Alain Mérieux, président de l'Institut Mérieux, qui rachète le pôle Ecotox près de Valence dans la Drôme © Radio France - Nathalie Rodrigues

Après expertise et réflexion, les collectivités se mettent à chercher un repreneur, un investisseur à qui céder le site. Le contact se fait avec l'Institut Mérieux, industriel pharmaceutique basé à Lyon. Alain Mérieux, son président, est venu visiter le site à l'automne 2020 et a vu son potentiel : "je suis un vieux gaulliste! J'aime mon pays profondément et je désespère parfois de voir que sa vision industrielle a profondément diminué. Et je suis très attaché à ma région, donc il y a toutes les raisons pour prendre le risque d'investir ici."

Plus de 100 millions d'euros d'investissements pour produire des vecteurs viraux

L'Institut Mérieux compte installer à Alixan de nouveaux outils de production pour sa filiale ABL, déjà présente à Washington, Strasbourg et Lyon mais dont les sites vont bientôt arriver à saturation. Sa spécialité : la production de vecteurs viraux pour la production de traitement d'immunothérapie ou de vaccins par exemple. Les locaux drômois doivent être transformés : "je crois qu'ils voulaient mettre des arbres dedans", souligne Alain Mérieux, "là on va travailler sur des produits injectés à l'homme. Cela demande de faire des salles blanches, de revoir la filtration de l'air, le traitement des effluents. C'est un travail très lourd."

L'Institut Mérieux parle d'un investissement de plus de 100 millions d'euros. Il souhaite que le site soit opérationnel le plus rapidement possible en 2022. A terme, une centaine d'emplois seraient créés. Une partie du site pourrait être aussi convertie en école pour former des techniciens de laboratoires, des ingénieurs de fabrication, des biologistes.

Le rachat du pôle Ecotox sera délibéré au sein du Conseil départemental le 22 mars prochain. L'Institut Mérieux en propose 19,6 millions d'euros. L'investissement public avait été de 50 millions d'euros (Département, Drôme Aménagement Habitat, Région, Europe) : "on ne récupère pas tout à fait nos billes" concède Marie-Pierre Mouton, "mais on évite de s'enfoncer dans des spirales de dépenses de fonctionnement et on évite la dépréciation du site."