Drôme : le spectre du Covid-19 plane toujours sur Saint-Paul-Trois-Châteaux

La vie reprend difficilement son cours à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). La commune a dû fermer l'école maternelle et l'école primaire du Resseguin le 14 janvier. Douze membres du personnel sur 14 étaient positifs. Une dizaine de cas a aussi été repérée au lycée agricole Drôme provençale qui a basculé tous ses cours en distanciel.

La crainte des parents d'élèves

"J'ai envoyé un mail à la directrice pour lui dire que je ne remettais pas mes enfants à l'école", déclare Naïma, qui a deux petits en primaire à l'école du Resseguin. "Qu'ils nous disent combien il y a de cas positifs, combien de parents ont testé leurs enfants ou pas. On ne le sait pas et on attend", s'inquiète-t-elle. Comme d'autres, elle demande la fermeture de l'école une semaine de plus.

Ce qui inquiète les parents, c'est que tout le personnel de l'école n'est pas encore revenu. Le maire Jean-Michel Catelinois se veut rassurant : "Il y a des gens qui sont cas-contacts ou positifs, qui ne sont pas forcément malades, mais qui sont isolés sept jours. Effectivement, il n'y a pas d'enregistrement à la ville des cas déclarés."

Pour le moment, les activités périscolaires et la cantine sont suspendues pour les écoles du Resseguin. Un centre de test a ouvert jeudi matin au collège Jean-Perrin pour tester les personnels des 10 établissements scolaires de la ville. Le maire compte dessus pour aider à une reprise progressive des activités : "On est toujours dans l'expectative de voir une recrudescence à un endroit et on saura réagir aussi vite que l'on a réagi sur le Resseguin". Plusieurs parents d'élèves ont écrit une lettre à l'inspection d'académie. Ils demandent que l'accès au centre de tests soit étendu aux élèves de primaire et maternelle.